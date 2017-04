Uudised

Rahvaküsitlus muutus farsiks

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 26. aprill 2017. Referendumil osales ka Pöide valla kõige kuulsam kodanik Hannes Hanso. FOTO: erakogu Maakonna omavalitsuste korraldatud rahvaküsitluse tulemused on selgunud ning nende põhjal liidetakse Pöide vald Saaremaa suurvallaga.



Elanike arvamuse väljaselgitamiseks said rahvaküsitlusel osaleda kõik maakonna rahvastikuregistrijärgsed vähemalt 16-aastased teovõimelised isikud. 12 omavalitsuse ühinemisküsitluse 26 940 hääleõiguslikust kodanikust võttis kokku osa 220 ehk 0,82%.



Kõige suurem osalusprotsent, 13,7%, oli Pöide vallas, kus kahe päeva jooksul andis 752 nimekirja kantud isikust oma hääle 103. Ühinemise poolt oli 23 ning vastu 80 häält.



“Lootsin küll, et valimisaktiivsus on veelgi suurem, aga vastavalt küsimuse püstitusele on tulemused isegi küllaltki head,” ütles Meie Maale Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima.



“Teades, et seadus on nõnda sätestatud, et inimeste arvamusest mitte midagi ei muutu, on igati positiivne, et valla elanikud on välja tulnud, et oma arvamust avaldada.”



Usaldust ei kasvata



Treima tõdes, et selline seadusest tulenev kohustus taandab võimu rahvast veelgi ega kasvata inimeste usaldust keskvalitsuse vastu. Ta rõõmustas, et Pöide vallas on ühiskondlikult aktiivsed elanikud, kellel on oma arvamus ning kes seda ka väljendada soovivad, hoolimata sellest, et see midagi ei muuda.



“Pöide valla hääletamistulemus võib näidata kohalikku meelsust,” kommenteeris ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu eilseks tehtud kokkuvõtteid ning lisas, et lõpliku otsustuse koht on nüüd Saaremaa volikogudes.



