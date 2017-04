Uudised

Uisk alustab hooaega

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 26. aprill 2017. Pildil käib mastipuude töötlemine Kuressaare ametikooli tudengitega, juhendab laevameister Kaarel Tüür. FOTO: Mihkel Jürisson Laupäeval toimub traditsiooniline Muhu uisu Moonland vettelaskmine. Kevade jooksul on tehtud hooldamistöid ning läbi viidud õige mitmed töötoad koostöös Kuressaare ametikooli ja Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledžiga.



Sel aastal on alusega tublisti tegemist, kuna plaanis on taglastuse ja masti testimine ning purjeproov.



“Praegu on rohkem olnud noorte koolitusi, joonestamist, planeerimist ja muud asjaajamist,” ütles MTÜ Väinamere Uisk juhatuse liige Mihkel Jürisson, kelle sõnul on suve jooksul lootus seisva taglastuse ja mastidega uisk püsti panna ning parimal juhul ka purjed peale saada.



Muhumaa sümbol



MTÜ koostööpartneriks on ka Eesti mereakadeemia, Eesti Noorte Purjeõppeselts ja Muhu Merepääste Selts. Kuna tegemist on õppeplatvormiga, on suvel kavas meresõidu- ja päästepraktika, sügisel on aeg küps laeva sise- ja elektrotehnilisteks töödeks.



Jürissoni sõnul on ühing seadnud eesmärgiks lükata tuleval aastal, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval uisk nimega Moonland purjede all Läänemerele liuglema.



Uisk on olnud Muhumaa sümbol Väinamerel ligikaudu 1000 aastat. Laeva vanem nimetus oli huisk, mis tähendas madu või ussi.



