IRL ja Reform ühe katuse all

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 26. aprill 2017. IRL Saaremaa piirkonna juht Kaido Kaasik kontoris viimast lihvi andmas. Foto: Valmar Voolaid Reedel, 5. mail avab Kuressaares, endise Edu poe teisel korrusel aadressil Tallinna tn 1 pidulikult oma kontori Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Saaremaa piirkond. Samas majas ja korrusel asub ka Reformierakonna Saaremaa piirkonna kontor.



“See ei olnud üldse taotluslik,” muigas IRL-i Saaremaa piirkonna juht Kaido Kaasik küsimuse peale, kas see, et kaks erakonda ühte majja sattusid, oli kohe algselt nii plaanitud. Tegelikult osutus kontori valikul eeliseks just hea asukoht kesklinnas ning ruumi soodne rendihind.



Kui praegu ilutseb maja välisseinal vaid Reformierakonna viit, siis lähiajal paigaldatakse suunaviit ka IRL-i kontorile.



Pärast avamist on IRL-i Saaremaa piirkonna juhi sõnul kontori uksed kõigile avatud. Seal hakatakse korraldama kohtumisi ning see on koht, kuhu igaüks võib tulla oma arvamust avaldama. “Tule kiitma või laitma, sest ühiselt ajame ju Eesti asja,” kutsus Kaasik.



Praegu on IRL-i Saaremaa piirkonna juhil koostamisel programm ning pärimise peale, kas teda ei hirmuta IRL-i üleriigiline madal reiting, arvas Kaasik tulevikku vaadates, et konkurents paremtiival on praegu küll tihe, aga see viib elu ainult edasi ja küll erimeelsused lähiajal lahendatakse.



Kontori avab keskpäeval pidulikult Europarlamendi saadik, poliitik Tunne Kelam, kelle eestvedamisel toimub samal päeval kõigile huvilistele ka seminar “Kui kõver on banaan”.



