Uudised

Loomaaia “isa” Mati Kaal külas täna kodusaarel

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 26. aprill 2017. Foto: Ilmar Saabas / Delfi Põline saarlane Mati Kaal (pildil) on täna Kuressaares ja kohtub raamatukogus loodushuviliste kaasmaalastega.



Kell 11 algav loeng “Loomaaiad ja elurikkus“ on pühendatud rahvusvahelisele Maa päevale.



“See on klassikaline loeng Maa päeva tähistamiseks. Möödunud aastal olin ma väga hõivatud ega saanud tulla. Tänavu hakkas Katrin Sepp seda väga vara korraldama ja siin ma olen. Loengu käigus püüan kõigepealt selgitada, kuidas loomad end loomaaia tehistingimustes tunnevad, kuidas me seda teame ja millest see sõltub.



Hiljem räägin pisut loomaaianduse ajaloost ja seletan lahti, mis on tänapäevaste loomaaedade neli põhifunktsiooni. Ka seda, kuidas neid täidetakse Tallinna loomaaias ja mujal maailmas,” rääkis Tallinna loomaaia direktorina oma elutöö teinud Mati Kaal.



Need neli põhifunktsiooni on: loomaaiad kui muude elukate saatkonnad inimühiskonnas.



Loomaaiad kui inimtegevusest ohustatud looduslike asurkondade kindlustuskompaniid. Loomaaiad kui teadusasutused. Loomaaiad kui üha sügavamalt urbaniseeruvate inimeste töövõime turgutajad.



“Arvestades, et maailmas külastab igal aastal loomaaedu ca 700 000 000 inimest, tähendab see, et ligi kümnel protsendil kogu inimkonnast on oluline potentsiaal neid ülesandeid täita.” Kell 11 algav loeng “Loomaaiad ja elurikkus“ on pühendatud rahvusvahelisele Maa päevale.“See on klassikaline loeng Maa päeva tähistamiseks. Möödunud aastal olin ma väga hõivatud ega saanud tulla. Tänavu hakkas Katrin Sepp seda väga vara korraldama ja siin ma olen. Loengu käigus püüan kõigepealt selgitada, kuidas loomad end loomaaia tehistingimustes tunnevad, kuidas me seda teame ja millest see sõltub.Hiljem räägin pisut loomaaianduse ajaloost ja seletan lahti, mis on tänapäevaste loomaaedade neli põhifunktsiooni. Ka seda, kuidas neid täidetakse Tallinna loomaaias ja mujal maailmas,” rääkis Tallinna loomaaia direktorina oma elutöö teinud Mati Kaal.Need neli põhifunktsiooni on: loomaaiad kui muude elukate saatkonnad inimühiskonnas.Loomaaiad kui inimtegevusest ohustatud looduslike asurkondade kindlustuskompaniid. Loomaaiad kui teadusasutused. Loomaaiad kui üha sügavamalt urbaniseeruvate inimeste töövõime turgutajad.“Arvestades, et maailmas külastab igal aastal loomaaedu ca 700 000 000 inimest, tähendab see, et ligi kümnel protsendil kogu inimkonnast on oluline potentsiaal neid ülesandeid täita.”

Veel artikleid samast teemast »