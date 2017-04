Uudised

Reedel esitles Marimo uut kollektsiooni

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 25. aprill 2017. Reedel esitleti Arensburgis Marimo uut kollektsiooni. FOTO: Sigrid Osa Reedel toimus Kuressaares Arensburgi sohvabaaris moebrändi Marimo kollektsiooni esitlus.



Marimo Fashion tõi lavale õhulised minimalistlikud kleidid ja kerged kevadmantlid, millest nii mõndagi kaunistasid luksuslikud detailid.



Rõivad on valmistatud peamiselt kõrgkvaliteetsest siidist, villakrepist ning kergest villa ja kašmiiri segust.



Kevadkollektsiooni “Ordinary Miracles” värvitoonid on valitud jäljendama kõige ilusamaid unenägusid. Lisaks kevadkollektsioonile tutvustas Marimo esimesi 2017/18 sügiskollektsiooni näidiseid.



“Marimo järgmise sügis-talve mudelid on inspireeritud kargest ja ilusast talveilmast, mil asfalti katab sätendav härmatis ning siledale järvejääle tekivad looduse töö tulemusel kaunid geomeetrilised mustrid,“ rääkis disainer Mariliis Soobard sügiskollektsioonist.



