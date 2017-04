Uudised

Look Kooli võitis kolhoosi kõrgmood

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 25. aprill 2017. Natali Koppeli slaavipärane kollektsioon võitis žürii südamed. FOTO: Martin Vesberg Laupäeval toimus Kuressaare kultuurikeskuses kooliõpilaste moeüritus Look Kool, mille võitis Natali Koppel, kes žürii jalust niitis.



Moelooja Piret Puppart tõdes, et kollektsiooniga oli kõik õigesti – aksessuaarid, meik, muusika ja moelooja tabas väga hästi slaavi vaimsust, mis on üldises moes tugevas tõusuvees.



“Et see slaavi jõulisus tuleb nii noore inimese käekirjast läbi! See on väga kihvt. Kõik need kindad, kätised, mannergud, nelgid, soengud, meigid, rätikud… Kolhoosi kõrgmood väga heas kastmes,” ahhetas Puppart.



Puppart tõdes, et mitmed teisedki põhikooliõpilased üllatasid tuntud moeloojat on tasemega. Eriliselt kiitis ta Jonna Mononeni, kes tuli välja lausa kahe kollektsiooniga.



Aina enam püütakse kollektsioonidega olla looduslähedased ja sõna otseses mõttes andis teemat edasi Karin Kreegi kollektsioon “Succulent”, kus modellide keraamilistesse kotikestesse olid istutatud elusad taimed. Anna Karakjan on alati paistnud silma loodusläheduse ja taaskasutusega.



Tänavu oli ta suurt rõhku pannud massiivsetele ehetele. Nelja autori ühiskollektsioon “Naked” tekitas aga publikus kõige suuremat elevust. Kinniteibitud rinnad ja aluspesu, mida kattis vaid kile, pani publiku kihama.



Pupparti sõnul kandsid modellid rõivad julgelt välja, kuid kollektsioonis oleks võinud olla rohkem kostüüme, et läbivad jooned paremini välja tuleksid.

