Uudised

Gümnaasiumi lõpueksamitele anti eesti keelega avalöök

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 25. aprill 2017. Saaremaa ühisgümnaasiumis eksami sooritanud abituriendid Kris Tänav ja Kristjan Rannaäär andsid oma eksamitöö ära pool tundi enne tähtaega. Kris Tänava sõnul oli eksami raskusaste ootuspärane ja igati jõukohane. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus eesti keele riigieksam, mis avas gümnaasiumi lõpueksamite sessiooni. Saare maakonnas oli eksamiks registreerinud kokku 219 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandi: Kuressaare gümnaasiumisse 90, Saaremaa ühisgümnaasiumisse 60, Orissaare gümnaasiumisse 19 ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumisse 50.



Eesti keele riigieksam algas hommikul kell 10 ning oma lugemis- ja kirjutamisoskust oli võimalik proovile panna kuue tunni jooksul, kuni kella 16-ni. Tänavune eksam oli võrreldes eelmise aastaga õpilasesõbralikum, leidis Kuressaare gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkin.



Teemade valik hea



Õpilastel oli võimalus valida nelja kirjutamisteema vahel, millest esimene keskendus ilukirjanduse olulisele ja vajalikkusele just noore inimese silme läbi, teine teema keskendus stereotüüpide mõjule noore arvamuse kujunemisel soorollidest ja kuidas need rollid on ajas muutunud. Kolmas teema oli sotsiaalmeedia ja infotulva käes vaevlevast maailmast ning kuidas see võib inimest mõjutada ja neljas teema keskendus tehnoloogia arengule, tööjõuturule ja õppimisvõimalustele.



“Eelmisel aastal tekitas emakeeleõpetajate hulgas probleeme see, et ilukirjanduse kasutamisele ükski teema otseselt ei viidanud. Sel aastal oli võimalus kirjutada nii ilukirjanduse austajatel kui neil noortel, kes pigem tugevad tehnoloogias ja ajakirjanduses.” Tarkini sõnul oli päev ise pidulik ning noored olid eksamiks palju harjutanud.



Saaremaa ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sirje Kreisman tõdes, et pabistas eksami pärast vaat et rohkemgi kui õpilased. Suurest ärevusest tingituna ei hakanud ta enda sõnul süüvima ka esseede teemadesse ja otsustas närvide rahustuseks eksami ajal hoopis raamatut lugeda. “Hakkan alles vaatama, et mis seal siis oli,” rääkis Kreisman.



Mõista, millest loed



Kiireim noormees sai tema sõnul eksamitöö eile valmis suisa kahe tunniga. “Tema ongi niisugune kiire kirjutaja,” märkis pedagoog, kes enda sõnul oli varem tulihingeline kirjandi pooldaja, kuid nüüd pooldab pigem kahest osast koosnevat eksamitööd.



“Olin algul uue kontseptsiooni vastu, kuid elu näitab, et teksti tõlgendamine on lastele raske. Praegune süsteem isegi õigustab ehk saa aru, millest sa loed,” kommenteeris Kreisman ja lisas, et praegune variant annab võimaluse ka neile õpilastele, kes pole nii voolava kirjutamisstiiliga. “Harjutamine on näidanud, et õpilased ei vii teksti ja küsimust kokku ning ei saa aru, mida tekstiga öelda tahetakse – see on see nobedate näppude põlvkond.”



Väga optimistlik polnud Kreisman ka tulemuste osas. “Komasid nad panna ei oska ja sõnavara on ka selline nagu on,” muigas ta. Samas on ta seda meelt, et laste närvid peavad terved olema ja eksamid ei peaks lastes ülearu suurt stressi tekitama. Eksamil põruvad Kreismani sõnul tihtipeale just viielised neiud.



Tänasest on võimalik nii essee teemade kui ka lugemisülesannete baastekstidega tutvuda Innove kodulehel. Inglise keele riigieksam toimub 2. mail ja periood lõpeb 12. mail matemaatikaeksamiga. Eksamite tulemused avalikustatakse etapiliselt, kõik tulemused on teada 19. juuniks. Eesti keele riigieksam algas hommikul kell 10 ning oma lugemis- ja kirjutamisoskust oli võimalik proovile panna kuue tunni jooksul, kuni kella 16-ni. Tänavune eksam oli võrreldes eelmise aastaga õpilasesõbralikum, leidis Kuressaare gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkin.Õpilastel oli võimalus valida nelja kirjutamisteema vahel, millest esimene keskendus ilukirjanduse olulisele ja vajalikkusele just noore inimese silme läbi, teine teema keskendus stereotüüpide mõjule noore arvamuse kujunemisel soorollidest ja kuidas need rollid on ajas muutunud. Kolmas teema oli sotsiaalmeedia ja infotulva käes vaevlevast maailmast ning kuidas see võib inimest mõjutada ja neljas teema keskendus tehnoloogia arengule, tööjõuturule ja õppimisvõimalustele.“Eelmisel aastal tekitas emakeeleõpetajate hulgas probleeme see, et ilukirjanduse kasutamisele ükski teema otseselt ei viidanud. Sel aastal oli võimalus kirjutada nii ilukirjanduse austajatel kui neil noortel, kes pigem tugevad tehnoloogias ja ajakirjanduses.” Tarkini sõnul oli päev ise pidulik ning noored olid eksamiks palju harjutanud.Saaremaa ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sirje Kreisman tõdes, et pabistas eksami pärast vaat et rohkemgi kui õpilased. Suurest ärevusest tingituna ei hakanud ta enda sõnul süüvima ka esseede teemadesse ja otsustas närvide rahustuseks eksami ajal hoopis raamatut lugeda. “Hakkan alles vaatama, et mis seal siis oli,” rääkis Kreisman.Kiireim noormees sai tema sõnul eksamitöö eile valmis suisa kahe tunniga. “Tema ongi niisugune kiire kirjutaja,” märkis pedagoog, kes enda sõnul oli varem tulihingeline kirjandi pooldaja, kuid nüüd pooldab pigem kahest osast koosnevat eksamitööd.“Olin algul uue kontseptsiooni vastu, kuid elu näitab, et teksti tõlgendamine on lastele raske. Praegune süsteem isegi õigustab ehk saa aru, millest sa loed,” kommenteeris Kreisman ja lisas, et praegune variant annab võimaluse ka neile õpilastele, kes pole nii voolava kirjutamisstiiliga. “Harjutamine on näidanud, et õpilased ei vii teksti ja küsimust kokku ning ei saa aru, mida tekstiga öelda tahetakse – see on see nobedate näppude põlvkond.”Väga optimistlik polnud Kreisman ka tulemuste osas. “Komasid nad panna ei oska ja sõnavara on ka selline nagu on,” muigas ta. Samas on ta seda meelt, et laste närvid peavad terved olema ja eksamid ei peaks lastes ülearu suurt stressi tekitama. Eksamil põruvad Kreismani sõnul tihtipeale just viielised neiud.Tänasest on võimalik nii essee teemade kui ka lugemisülesannete baastekstidega tutvuda Innove kodulehel. Inglise keele riigieksam toimub 2. mail ja periood lõpeb 12. mail matemaatikaeksamiga. Eksamite tulemused avalikustatakse etapiliselt, kõik tulemused on teada 19. juuniks.

Veel artikleid samast teemast »