Uudised

Mis juhtus?

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



22. aprillil kell 20.37 said päästjad väljakutse Pihtlasse Lembri tänavale, kus elumaja korstnas põles tahm. Päästjad kustutasid põlengu ning kontrollisid kütteseadme osad termokaameraga üle.



23. aprillil kell 15.39 teatati häirekeskusele, et Lääne-Saare vallas Kõrkkülas on lõkkest kulu põlema läinud. Päästjad kustutasid umbes 150 ruutmeetrile levinud põlengu.



23. aprillil kell 15.46 said päästjad väljakutse Kuressaares Kibuvitsa tänavale, kus kulupõlengust oli süttinud lippidest aed. Päästjad kustutasid põlengu kella 16.06-ks. Autor: MM Teisipäev, 25. aprill 2017.22. aprillil kell 20.37 said päästjad väljakutse Pihtlasse Lembri tänavale, kus elumaja korstnas põles tahm. Päästjad kustutasid põlengu ning kontrollisid kütteseadme osad termokaameraga üle.23. aprillil kell 15.39 teatati häirekeskusele, et Lääne-Saare vallas Kõrkkülas on lõkkest kulu põlema läinud. Päästjad kustutasid umbes 150 ruutmeetrile levinud põlengu.23. aprillil kell 15.46 said päästjad väljakutse Kuressaares Kibuvitsa tänavale, kus kulupõlengust oli süttinud lippidest aed. Päästjad kustutasid põlengu kella 16.06-ks.

Veel artikleid samast teemast »