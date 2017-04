Uudised

UNIKAALSED KAADRID: 43 hirve korraga rohtu näksimas, hiigelkarjas ka imearmsad hirvebeebid! (1)

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 24. aprill 2017. Hirvekari Lääne-Saare vallas. FOTO: Ainar Unus Harrastajast loodusfotograaf Ainar Unus sattus nädalavahetusel Lääne-Saare vallas suurele punahirvede karjale, märgates korraga rohtu söömas 43 looma.



Kari on iga päevaga suuremaks muutunud. Möödunud nädala esimesel poolel nägi Unus koos 13 hirve maja lähedal põllul tärganud rohtu söömas. Kui ta aga laupäeval uuesti hirvi kaemas käis, märkas ta neid tuttavas kogunemiskohas 29, ning pühapäeval juba 43.



Täpset paika harrastusfotograaf avaldada ei taha, sest muidu oleksid kõik huvilised seal platsis ja see ei pruugi loomadele hästi mõjuda. Unusel õnnestus osa suurest hirvekarjast videosse võtta ja ka pildistada.



Vaata hiigelkarja koos imearmsate hirvebeebidega:







Video: Ainar Unus



Pikemalt loe unikaalsest hirvekarjast juba homsest Meie Maast! Kari on iga päevaga suuremaks muutunud. Möödunud nädala esimesel poolel nägi Unus koos 13 hirve maja lähedal põllul tärganud rohtu söömas. Kui ta aga laupäeval uuesti hirvi kaemas käis, märkas ta neid tuttavas kogunemiskohas 29, ning pühapäeval juba 43.Täpset paika harrastusfotograaf avaldada ei taha, sest muidu oleksid kõik huvilised seal platsis ja see ei pruugi loomadele hästi mõjuda. Unusel õnnestus osa suurest hirvekarjast videosse võtta ja ka pildistada.Vaata hiigelkarja koos imearmsate hirvebeebidega:Video: Ainar UnusPikemalt loe unikaalsest hirvekarjast juba homsest Meie Maast!

Veel artikleid samast teemast »