Eesti vanim orel restaureerimisele

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 25. aprill 2017. Leppe oreli restaureerimiseks sõlmisid eile orelimeister Olev Kents ja Kihelkonna koguduse juhatuse esimees Thea Raik. FOTOD: Valmar Voolaid Eile allkirjastati Kihelkonnal Eesti vanima oreli restaureerimise leping. Tööde lõpetamise tähtaeg on 1. august. 2018. Oreli restaureerib OÜ Olev Kentsi orelitöökoda.



On sõlmitud ühisprojekt Kuressaare muusikakooliga, et oreliõpilased saavad tutvuda pillide kuninga restaureerimisega, harjutada sellel ning anda hiljem restaureeritud Kihelkonna kiriku orelil ka kontserdi. Restaureerimise käigust on 30-minutilise ülevaatliku filmi lubanud teha Margus Muld.



Oreli restaureerimise maksumus on 89 020 eurot, millest põhiosa kaetakse PRIA projektitoetusena. Samas on 1996. a loodud Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing kogunud 20 aastaga 28 000 eurot kontserttegevuse, voldikute müügi ja annetuste kogumisega.



Oreli restaureerimist on lubanud toetada ka Kihelkonna vald ja muinsuskaitseamet.

