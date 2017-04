Uudised

Richard Kesküla väitleb MM-il Indoneesias

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Teisipäev, 25. aprill 2017. Foto: Eesti Väitlusselts Kuressaare gümnaasiumi abiturient Richard Kesküla on üks neljast Eesti noorest, kes osaleb Indoneesias Balil 2017. aasta keskkoolide maailmameistrivõistlustel väitluses (World Schools Debating Championships).



“Richardi puhul hindan tema motiveeritust ja sihikindlust,” ütles Kuressaare gümnaasiumi (KG) eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkin, kelle sõnul hakkas Richard väitlemisega tegelema juba põhikoolis ja on sest ajast Eesti väitlusmaastiku tegemistes järjekindlalt kaasa löönud. Väitlus on teda huvitanud ja paelunud.



“Tippväitlustes on siit saarelt väga keeruline kaasa lüüa, sest tipptreenerid koonduvad meil ikka Eesti suurematesse linnadesse – Tallinna, Tartusse, Pärnusse,” rääkis Tarkin, lisades samas, et Richard on seda suutnud. Kaks aastat on ta väidelnud kolme kooli ühistiimis Aviato oma ala tipptegijate treenimisel.



Marit Tarkin tähendas, et tal on selle üle, et Richard osaleb maailmameistrivõistlustel, siiralt hea meel ja KG väitlusklubile näitab see, et kui tööd teed, on elus kõik võimalik. “Nüüd suur töö alles algab. Edu Eesti esindajatele!” soovis ta.



Eestit esindab 1.–11. augustini toimuvatel võistlustel neli noort. Võistkonda treenib Tartu ülikooli tudeng Carl-Martin Keerberg Eesti väitlusseltsist.



