Läti peapiiskop tuleb kirikukogu istungile Saaremaale

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 25. aprill 2017. FOTO: Valmar Voolaid EELK 100-aastase ajaloo jooksul toimub tänane kirikukogu istung esmakordselt Saaremaal.



Sündmus algab Laurentiuse kirikus kell 10.45 peetava jumalateenistusega, kus kõneleb piiskop Joel Luhamets. Jumalateenistusel osaleb ka Läti peapiiskop.

Läti kiriku Riia peapiiskopkonna kapiitel, mille liikmete hulka kuuluvad Läti peapiiskop Janis Vanags, toompraost ja piiskopkonna praostid, viibivad oma Eesti-visiidi raames Saaremaal EELK kirikuvalitsuse kutsel.



Koos sinodisaadikutega kohtutakse raekojas linnapea Madis Kallasega ning tutvutakse Kuressaare ja Saaremaa vaatamisväärsustega. Kirikukogu istungi päevakorras on peapiiskopi ülevaade kiriku eelmise aasta tegevusest

Muu hulgas on päevakorras Rootsis asetsevate diasporaa koguduste EELK-sse vastuvõtmine ja EELK Rootsi praostkonna moodustamine.



