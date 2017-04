Uudised

Muhu fännid kogunesid reedel linnusepäevale

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 24. aprill 2017. Muhu muuseumi direktori Meelis Mereääre juhtimisel ning Leana Vapper-Dhoore torupillimängu saatel suunduti tõrvikutega Eemu veski juurest üheskoos maalinnale. FOTO: Kalmer Saar Reede õhtupoolikul maalinnal aset leidnud Muhu linnuse päev osutus meeleolukaks, alates meenutusega ajaloole ning kulmineerudes ühisretkega linnusele, kus õhtu lõppes vägeva tulesõuga.



Sellisel kujul toimus Muhus linnusepäev esmakordselt, märkis valla arendusnõunik Annika Auväärt. “Maalinnal pole aastaid enam midagi toimunud – viimane üritus oli mitmekümne aasta tagune jaanituli,” rääkis Auväärt, kelle sõnul tekkis linnusepäeva mõte koostöös Muhu muuseumiga möödunud aasta lõpul.

Et üritus just nüüd korraldati, tõukub Auväärti sõnul asjaolust, et tänavu 3. veebruaril möödus juba 790 aastat muistse vabadusvõitluse viimasest, Muhu maalinnal peetud lahingust.



“Kahjuks lõppes see küll siinsete inimeste lüüasaamisega, kuid oli märgiline, sest teadaolevalt andsid teised Saaremaa linnused juba võitluseta alla ning mujal vastupanu ei osutatud.”



Muhu linnusest ja maalinna ajaloost rääkis, osalt ka Henriku Liivimaa kroonikale tuginedes Eesti arheoloog ja Tartu ülikooli õppejõud Ain Mäesalu, keda oli tulnud Liiva raamatukokku kuulama umbes paarkümmend huvilist.



Torupilli saatel maalinnale



Hilisemale maalinna-üritusele kogunes 50-60 ringis inimesi. Eemu veski juurest suunduti tõrvikutega Leana Vapper-Dhoore torupillimängu saatel rongkäigus Muhu linnusesse, kohal olid ka kaitseliitlased, vallavanem, volikogu esimees ja hulgaliselt teisi huvilisi.



Spetsiaalselt ürituse tarbeks tehtud 5-eurose maalinnaraha soetamise kaudu said kõik soovijad võimaluse toetada tulevasi maalinnal aset leidvaid üritusi. Auväärt avaldas lootust, et ka linnusepäeva traditsiooni on korraldajatel kavas jätkata.



Tulevaste koosviibimiste tarbeks pandi kõrvale kuskil 60 eurot. Kes reedel maalinna raha osta ei jõudnud, saab seda edaspidi teha Muhu muuseumis.

Reede õhtust osutus üheks meeldejäävamaks Ain Mäesalu esinemiste finaal maalinnal, kus mees demonstreeris oma 14. sajandi lõpust pärineva püssi koopial kõige ehedamal moel, kuidas tol ajal pauku tehti.



Soov teha enamat



Auväärt mainis uutest üritustest kõneldes, et kuigi maalinnal on siiani püütud tagada elementaarne heakord – takistada võssakasvamist ja tagada ligipääs linnusele, soovitakse tegelikkuses ära teha rohkem. Näiteks tahetakse maalinn muuta pimedal ajal valgustatuks, et see möödasõitjatele kenasti silma jääks.



Suuremad plaanid on kavas ellu viia maalinnade ühisprojekti raames, milleks on jõud koondanud peale Muhu veel seitse Saaremaa omavalitsust. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest taotletakse miljonit eurot ning ühistaotlus tahetakse veel selle aasta teises pooles EAS-ile ära esitada.



