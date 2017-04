Uudised

Look Kool 2017 üldvõit läks Kuressaare gümnaasiumisse

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 24. aprill 2017. Natali Koppel Kuressaare gümnaasiumist noppis nii konkursi peavõidu kui parima muusikavaliku ja meigi-soengu eripreemia. FOTO: Martin Vesberg Laupäeval Kuressaare kultuurikeskuses toimunud maakondliku koolimoe konkursi peaauhind läks kollektsioonile Kristiine, mille autor on Natali Koppel Kuressaare gümnaasiumist.



Tänavusel Look Koolil osales 16 kollektsiooni. Osavõtjaid oli Kuressaare gümnaasiumist, ametikoolist, Kärla põhikoolist, erakunstikoolist Anne, Kuressaare avatud noortekeskusest Noortejaam.



Nagu oli kõrge tänavuse konkursi üldtase, oli priske ka ürituse auhinnalaud, kuhu jagus erinevaid meeneid nii kohalikelt kui kaugematelt toetajatelt.



Noortele moeloojatele jagati näiteks ajakirjade tellimusi, ettevõtete kinkekaarte, juukse- ja meigitooteid, raamatuid, erinevad õmblustarvikud, magusaid auhindasid jm. Samuti oli preemiate seas võimalus lasta end või oma kollektsiooni jäädvustada professionaalsel fotograafil.



Moeloojaid hindas žürii, kuhu kuulusid Heli Jalakas, Piret Puppart, Ea Velsvebel-Greenwood, Gita Siimpoeg, Katrina Kaubi, Kristin Liias, Kristina Herodes ja Minni Meisterson.





Look Kool 2017 tulemused



GRAND PRIX – kollektsioon KRISTIINE, autor Natali Koppel, Kuressaare gümnaasium



Vanem vanuseaste

I koht – KIBUVITS, autor Anna Karakjan, Kuressaare gümnaasium

II koht –SUCCULENT, autor Karin Kreek, Kuressaare gümnaasium

III koht – MOTIIV, autor Laura-Maria Jõgi, Kuressaare gümnaasium



Noorem vanuseaste

I koht – ILME, autor Meeli Kombe, Kuressaare gümnaasium

II koht – JERSEY, autor Lotta Meet, Kuressaare gümnaasium

III koht –COZY, autorid Elena-Liis Lember, Hannabel Kaal, Kuressaare gümnaasium



Eripreemiad

Parimad naismodellid – Karolin Kärm, Mirell Metsmaa

Parimad meesmodellid – Freddy Pajumets, Oskar Vello Niit

Lavalise liikumise eripreemia – PATJADE HOMMIK (autorid Käti Saar, Kertlyn Kiil, Kuressaare gümnaasium)

Parima aksessuaari eripreemia – KIBUVITS (autor Anna Karakjan, Kuressaare gümnaasium)

Parima muusikavaliku ja meigi-soengu eripreemia – KRISTIINE (autor Natali Koppel, Kuressaare gümnaasium)

Pööripäeva eripreemia – KEVAD (autor Astrid Rei, Kärla põhikool)

