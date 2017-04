Uudised

Ametikooli kokad stažeerivad Michelini tärniga restoranis

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 24. aprill 2017. Kairi Lonks ja Tõnu Tiitma korjavad töökogemust restoranis, kus ühe inimese õhtusöök maksab umbes 350 eurot ja sinna kuulub 16 käiku. FOTO: Kuressaare ametikool Alles veebruaris kolm ja pool aastat kestnud kokaõpingud lõpetanud Kairi Lonks ja Tõnu Tiitma töötavad möödunud nädalast Kopenhaagenis Michelini tärniga pärjatud restoranis Kadeau.



“Meid võeti vastu üsna soojalt ja sõbralikult, seni on meeskonnatöö toiminud hästi. Väga huvitav on uusi hoidiseid ja toite näha,” rääkis Tõnu Tiitma. “Oleme saanud tutvuda eri rahvustest inimestega. Äge on kuulata, kuidas mujal maailmas asjad käivad.”



Bornholmi saare toidutraditsioone hoidev ja edasi arendav restoran on avatud kolmapäevast laupäevani. Ühe inimese õhtusöök maksab restoranis umbes 350 eurot ja sinna kuulub 16 käiku. “Siin on elu kallim kui Eestis ja see 350 eurot ei ole rahvale väga hirmutav. Keskmiselt broneerib õhtusöögi 25 inimest,” märkis noormees.



Saarlaste töönädal restoranis kestab teisipäevast, kui alustatakse algava nädala ettevalmistustega, kuni laupäevani. “Pühapäeval on meil vaba päev ja siis kavatseme mängida päris turiste ja käia läbi see terve linnaosa kus me paikneme, või vähemalt nii kaugele kuhu jalad jaksavad,” rääkis Tiitma.



Noorte reisiraha koguti mullu sügisel ametikooli vilistlase Peeter Piheli eestvedamisel juba seitsmendat korda toimunud kokkade jalgpalliturniiri Chefs Cup raames.



Heategevuslikku kokkade jalgpalliturniiri korraldatakse alates 2011. aastast. Ametikooli õpilaste stažeerimiseks tipprestoranis aitas septembris Kuressaares korraldatud turniiril raha koguda 15 restoranide võistkonda. Turniiril pakkus neile konkurentsi ka ametikooli kokaõpilaste võistkond.



