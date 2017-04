Uudised

Lennult jäi maha kuue reisija pagas

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 24. aprill 2017. Foto on illustratiivne. Reedeõhtuselt Tallinn-Kuressaare lennult jäi maha kuue lennureisija pagas, teatas liini teenindav lennufirma pressiteate vahendusel.



„Vabandan meie lennuettevõtte nimel nende reisijate ees, kel pagasi pealinna jäämisest ebamugavusi tekitasime,“ lausus Transaviabaltika esindaja Rene Must ja lisas, et põhjus, miks selline hulk pagasit tänaselt lennureisilt maha jäi, on selgitamisel.



Lennult mahajäänud pagas saadeti reisijatele laupäeva hommikul Tallinnast kell 10.50 Kuressaarde väljunud lennuga. „Vabandan meie lennuettevõtte nimel nende reisijate ees, kel pagasi pealinna jäämisest ebamugavusi tekitasime,“ lausus Transaviabaltika esindaja Rene Must ja lisas, et põhjus, miks selline hulk pagasit tänaselt lennureisilt maha jäi, on selgitamisel.Lennult mahajäänud pagas saadeti reisijatele laupäeva hommikul Tallinnast kell 10.50 Kuressaarde väljunud lennuga.

Veel artikleid samast teemast »