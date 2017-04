Uudised

Jões ulpinud metsseakorjus osutus katkuvabaks

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 24. aprill 2017. Margus Õunpuu. Ülemöödunud nädala lõpul Nasva jões ulpinud surnud metssiga polnud katkukandja, teatas veterinaaramet.



Jõeäärsest Luhavälja kinnistu kaldaveest leitud metssealt võeti proov sigade Aafrika katku tuvastamiseks. “Metssea korjuse toimetasid Laugi jahiseltsi mehed selleks ettenähtud konteinerisse, kust see AS Vireen poolt utiliseerimisele saadeti,” ütles Saaremaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Andro Jürisson.

“Saime laborist vastuse, et Nasva jõest leitud metsseal ei olnud sigade Aafrika katku,” teatas veterinaar- ja toiduamet reede õhtupoolikul.



Farmisigu mullusest enam



Aprilli keskpaiga seisuga on 2017 aastal Saaremaal uuritud 1562 metsssiga, kellest 1475 on kütitud ja 87 leitud hukkununa. Sigade aafrika katku tekitaja on tuvastatud praeguseks kokku juba 161 uuritud loomal, nentis veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja.



Viimase kahe aastaga, mil Eestis on möllanud Aafrika seakatk, on kodusigu ligi saja tuhande võrra vähemaks jäänud, aga Saaremaal on sigu praegu kasvamas hoopis rohkem kui aasta tagasi, kuigi ranged sanitaarnõuded teevad seapidamise kallimaks.



Mäletavasti hukati eelmise aasta augustis hukati Sakla sigalas üle 2700 sea. Tänane seis on aga see, et 3000 siga on selles farmis pärast mitmeid desinfitseerimisi ja garantiinikuid jälle sees, vahendas “Aktuaalne kaamera”.



Vaatamata ligi poole miljoni euro suurusele majanduslikule kahjule, millest riik kompenseeris pisut üle 226 000 euro, on Valjala söödatehase sigalates täna loomi kasvamas rohkem kui aasta tagasi enne katkupuhangut – neis farmides kasvab suurusjärgus 31 000 siga.



“Seakatku tulemusena on täna Eestis praktiliselt juba sada tuhat siga vähem kui oli kaks aastat tagasi. Aga ega traditsioonid muutu, sealiha tarbitakse ja me kavatseme oma tootmist jätkata,” ütles söödatehase sigalate juhataja Margus Õunpuu.



Sigalate juhataja ütles, et kõikvõimalikele desovahenditele kulub ettevõttel kuus paar tuhat eurot ja praegu ei paista kuskilt seda aega, et nendest kuludest saaks lähiajal loobuda. Jõeäärsest Luhavälja kinnistu kaldaveest leitud metssealt võeti proov sigade Aafrika katku tuvastamiseks. “Metssea korjuse toimetasid Laugi jahiseltsi mehed selleks ettenähtud konteinerisse, kust see AS Vireen poolt utiliseerimisele saadeti,” ütles Saaremaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Andro Jürisson.“Saime laborist vastuse, et Nasva jõest leitud metsseal ei olnud sigade Aafrika katku,” teatas veterinaar- ja toiduamet reede õhtupoolikul.Aprilli keskpaiga seisuga on 2017 aastal Saaremaal uuritud 1562 metsssiga, kellest 1475 on kütitud ja 87 leitud hukkununa. Sigade aafrika katku tekitaja on tuvastatud praeguseks kokku juba 161 uuritud loomal, nentis veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja.Viimase kahe aastaga, mil Eestis on möllanud Aafrika seakatk, on kodusigu ligi saja tuhande võrra vähemaks jäänud, aga Saaremaal on sigu praegu kasvamas hoopis rohkem kui aasta tagasi, kuigi ranged sanitaarnõuded teevad seapidamise kallimaks.Mäletavasti hukati eelmise aasta augustis hukati Sakla sigalas üle 2700 sea. Tänane seis on aga see, et 3000 siga on selles farmis pärast mitmeid desinfitseerimisi ja garantiinikuid jälle sees, vahendas “Aktuaalne kaamera”.Vaatamata ligi poole miljoni euro suurusele majanduslikule kahjule, millest riik kompenseeris pisut üle 226 000 euro, on Valjala söödatehase sigalates täna loomi kasvamas rohkem kui aasta tagasi enne katkupuhangut – neis farmides kasvab suurusjärgus 31 000 siga.“Seakatku tulemusena on täna Eestis praktiliselt juba sada tuhat siga vähem kui oli kaks aastat tagasi. Aga ega traditsioonid muutu, sealiha tarbitakse ja me kavatseme oma tootmist jätkata,” ütles söödatehase sigalate juhataja Margus Õunpuu.Sigalate juhataja ütles, et kõikvõimalikele desovahenditele kulub ettevõttel kuus paar tuhat eurot ja praegu ei paista kuskilt seda aega, et nendest kuludest saaks lähiajal loobuda.

Veel artikleid samast teemast »