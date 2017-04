Uudised

Dereku burger avab peagi uksed Kadriorus

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 24. aprill 2017. Dereku burger. Dereku burger loodab juba selle kuu lõpus avada uksed Kadriorus, kus ruumi on rohkem ja võimalused suuremad. Tõenäoliselt suletakse Dereku burgeriäri Telliskivis peagi. Uueks aadressiks saab Fr. R. Faehlmanni 3.



“Me võtame sinna partneriks Mahlaveski talupoe ja toome O.T.T. tooted kõik kokku. Hoiame esivanemate maitsed elus,” seletas Veskimaja Hoov OÜ juhatuse liige Fleur Šprenk. Süüa hakatakse pakkuma ka taimetoitlastele, tuleb terrass, lastele mängunurk, päevapakkumised jms.



“Vanalinnas panime kinni, sest see koht jäi liiga väikeseks ja külmaks. Sinna ei mahtunud grupid enam sisse. Telliskivis on praegu veel alles, aga ma arvan, et müüme selle varsti maha. Tahame hakata ka frantsiisima,” rääkis Šprenk tulevikuplaanidest. Telliskivis paikneva Dereku burgeri saatuse üle võetakse otsus vastu tuleval nädalal.



