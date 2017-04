Uudised

Toimetus vabandab Saaremaa Laevakompanii ees

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



17. augustil 2016.a. avaldas ajaleht Meie Maa oma veebilehel artikli “Elb-Link Reederei esindaja ei ilmunud kohtusse”.



Nimetatud artiklis loodi lugejale ebaõige mulje, justkui: aktsiaseltsi Saaremaa Laevakompanii esindaja oli kutsutud Saksamaal kohtusse; aktsiaseltsile Saaremaa Laevakompanii kuuluvad reisiparvlaevad on Elb-Linki firmanime all vedanud Saksamaal juba aasta otsa reisijaid ja sõidukeid üle Elbe jõe; ettevõtte võlgnevuste tõttu on Cuxhaveni kohus nõudnud aktsiaseltsi Saaremaa Laevakompanii majandusnäitajate avaldamist.



Cuxhaveni kohus ei kohustanud aktsiaseltsi Saaremaa Laevakompanii kohtusse ilmuma ega oma varalist seisu avalikustama. Meie Maa avaldab, et kõik ülaltoodud kõnealuses artiklis toodud väited on tõele mittevastavad.



Meie Maa selgitab, et artikli väited kohtumenetluse kohta Saksamaal, mis sisaldavad väljendeid “praamiettevõte”, “võlgnik” ja “firma” ei ole esitatud aktsiaseltsi Saaremaa Laevakompanii kohta, vaid need väited puudutavad Saksa firmat Elb-Link Reederei.



