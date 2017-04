Uudised

UUS! Nädalavahetusel roolist tabatud joobes juhte ähvardab vangla (1)

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: MM Reede, 21. aprill 2017. Foto on illustreeriv. Nädalavahetusel registreeriti Saaremaal kolm kuriteosündmust ja tabati neli kiiruseületajat. Samas kedagi kainenema ei toimetatud.



Pühapäeva öösel kõrvaldati liiklusest 1982. aastal sündinud naisterahvas, kes juhtis alkoholijoobeseisundis Kuressaare kesklinnas sõiduautot. Politseile jäi purjuspäi roolikeeramisega vahele ka 1984. aastal sündinud mees.



Mõlema isiku suhtes alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku § 424 tunnustel, mis võib halvimal juhul kaasa tuua kuni kolmeaastase vanglakaristuse, teatas Kuressaare politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Ahti Lepp.



Samal ööl toimus Lääne-Saare vallas peretüli, mille käigus tekitas 1989. aastal sündinud alkoholijoobes meesterahvas füüsilist valu enda elukaaslasele.



Mees peeti kahtlustatavana kinni ja sündmuse suhtes on alustatud kriminaalasi karistusseadustiku § 121 tunnustel, mis võib tuua kaasa kuni viieaastase vanglakaristuse.



23. aprillil teatati politseile, et Ruhnus on saanud 8-aastane poiss viga, kui sõitis enda mini ATV-ga vastu kiviaeda. Poiss toimetati lennukiga Pärnu haiglasse tervisekontrolli.

