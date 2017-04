Uudised

Abipolitseinike arv tõusis veerandsajani

Laupäev, 22. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 22. aprill 2017. Mihkel Koppel mõtles juba põhikoolis politseinikuameti peale. FOTO: Valmar Voolaid Lääne prefektuuris on tänase seisuga toimetamas 167 abipolitseinikku, kes möödunud aastal enam kui 16 200 tunni vältel kogukondades turvalisust tagasid. Saaremaal tegutseb 25 abipolitseinikku, kes panustasid mullu korrakaitsesse ühtekokku 1896 tundi.



Lõppeval abipolitseinike teemanädalal käisid vabatahtlikud koolides oma tegemisi tutvustamas, nii ka Saaremaal.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse vanemkoerajuht Silvar Rattas selgitas, et igal aastal käivad kohalikud abipolitseinikud oma tegevusi tutvustamas. “Palju käime noortega kohtumas, samuti tutvustame abipolitseinike tegemisi ja töid ka ettevõtetes,” selgitas ta.



Rattase sõnul võib viimaste aastate põhjal öelda, et abipolitseinikuks ihkab saada üha rohkem erinevate elualade inimesi.



Juunis täitub Saaremaa mehel Mihkel Koppelil kolm aastat abipolitseinikuks olemist. Mis aga ajendas teda sellisesse ametisse astuma? “Eks põhikoolis on kõigil poistel huvi politseis töötada ja mu onu töötas ka 30 aastat politseis,” ütles Koppel. “Ametikooli ajal sai uuesti teemale mõeldud, et võiks õppima minna,” meenutas ta. Kuna aga kehaliste eelkatsete kuupäevad talle ei sobinud, jäi asi toona taas soiku.



Annab enesekindlust



Uue tõuke siduda end politseitööga sai Koppel enda sõnul tänu politseis töötavale sõbrale. “Tegin avalduse, läks pool aastat aega, läbisin koolitused ja siin ma olen,” kirjeldas ta abipolitseinikuks saamist.



Tallinki laeval kokana leiba teeniva Mihkel Koppeli graafik käib kahenädalase tsükliga, mistõttu on puhkenädalatel rohkem vabadust. Nii otsustaski ta panustada selle aja ühiskonda.



Siiski pole tema graafik sedavõrd paindlik, et olnuks võimalik läbida koolitus, mis annaks õiguse iseseisvalt patrullis käia. Sellise pädevusega abipolitseinikke on Saare maakonnas vaid neli.



Politseinikuamet on Koppelile andnud enda sõnul juurde enesekindlust ning et püsida vormis, on ta ka regulaarselt jooksmas käima hakanud. “Tänu sportimisele olen viimaste aastatega 20 kilo maha võtnud,” tunnistas ta rahulolevalt.



Patrullis nähtud olukordadest peab ta kõige keerulisemaks neid, mis seotud lastega. “Näiteks, kui lapsed on tulnud mingiks ajaks pere juurest turvakodusse viia. Muidugi ka perevägivald, pussitamised ja kannatanutega liiklusõnnetused,” kirjeldas mees.



Lisaks igapäevastele tegevustele käivad abipolitseinikud tema sõnul abis ka erinevatel suurüritustel nii saarel kui Pärnus, kuhu satutakse paaril korral aastas. Samuti panustatakse uute politseinike leidmisse – esmaspäeval käis Mihkel Koppel rääkimas abipolitseiniku tööst Saaremaa ühisgümnaasiumi noortele.



Verivärske politseinik



Auriga keskuse Denim Dreamis teenindajana töötav Näncy Reinart on verivärske abipolitseinik, kelle tee vabatahtlikuna on alles alguses. “Üritan edaspidi niimoodi sättida, et pakutavad abipolitseinike vahetuste ajad klapiksid rohkem minu töögraafikuga,” ütles ta.



Teemanädala raames külastas Reinart Kuressaare gümnaasiumi, mille vilistlane ta ise on.



Kuna Reinart õppis kõrgkoolis õigusteenistust, tahtis ta oma tulevase magistritöö raames just abipolitseiniku ametit proovida. “Mõtlesin, et oleks hea magistritööd tehes teemas juba sees olla,” selgitas ta.



Reinart kandideeris abipolitseinikuks mullu suvel ning läbis nõutud koolitused tänavu veebruaris. Nüüd plaanib neiu koolitee jätkamist aastakese võrra edasi lükata ja vahepeal õppetööväliselt teadmisi koguda.



