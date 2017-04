Uudised

Tallinna Sadam ei ole Hiiumaale uut rakendust leidnud

Laupäev, 22. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 22. aprill 2017. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad ei ole möödunud aastal seoses uute parvlaevade hilinemisega aastaks renditud parvlaevale Hiiumaa senini uut rakendust leidnud.



TS Laevade emafirma Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro sõnul praegu veel konkreetseid plaane pole, kuid teemaga tegeletakse.



“Kindlaid otsuseid pole, aga tööd talle otsitakse ja läbirääkimised käivad. Septembri lõpuni on ta meie kasutuses. Praegu laev seisab, eile tegi näiteks kolm lisareisi, kuna Kuivastu–Virtsu liinil oli väga suur nõudlus,” ütles Arro BNS-ile.



“Kuna Regula läheb praegu plaanilisse remonti, on ta nii-öelda viies laev, mis meil lepingu järgi peab olema. Selle remondiga olime arvestanud juba Regulat ostes,” lisas Arro.



Parvlaev Hiiumaa kuulub ärimees Olav Miilile. Laev renditi mullu augusti lõpus 6,4 miljoni euro eest aastaks ajaks, kuna ilmnes, et välismaa tehastest tellitud neli uut parvlaeva ei jõua tähtajaks Eestisse. Hiiumaa kannab 600 reisijat ja 160 sõidukit. TS Laevade emafirma Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro sõnul praegu veel konkreetseid plaane pole, kuid teemaga tegeletakse.“Kindlaid otsuseid pole, aga tööd talle otsitakse ja läbirääkimised käivad. Septembri lõpuni on ta meie kasutuses. Praegu laev seisab, eile tegi näiteks kolm lisareisi, kuna Kuivastu–Virtsu liinil oli väga suur nõudlus,” ütles Arro BNS-ile.“Kuna Regula läheb praegu plaanilisse remonti, on ta nii-öelda viies laev, mis meil lepingu järgi peab olema. Selle remondiga olime arvestanud juba Regulat ostes,” lisas Arro.Parvlaev Hiiumaa kuulub ärimees Olav Miilile. Laev renditi mullu augusti lõpus 6,4 miljoni euro eest aastaks ajaks, kuna ilmnes, et välismaa tehastest tellitud neli uut parvlaeva ei jõua tähtajaks Eestisse. Hiiumaa kannab 600 reisijat ja 160 sõidukit.

Veel artikleid samast teemast »