Uudised

Saaremaa tarbijate ühistu sai uued volinikud

Laupäev, 22. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui kümme päeva tagasi toimunud esimesele koosolekule kogunes Saaremaa tarbijate ühistu 1346 liikmest 28, siis üleeilsel, korduval üldkoosolekul osales 82 ühistu liiget.



Ühistute seadusest tulenevalt ei pea teistkordsel koosolekul osalema liikmeid üle 50% ning koosolek on otsustusvõimeline ka vähema arvu liikmete osavõtul. Juhatuse ettepanekul kinnitas üldkoosolek 30 uut volinikku perioodiks kuni 20. aprill 2020.



”Volinike hulka kuulub nii uusi kui endisi volinikke ning piirkondlikke kauplusejuhatajaid,” sõnas ühistu juhatuse esimees Kalle Koov, kes just viimaste kuulumist otsustajate ringi oluliseks peab, kuna kaupluse juhataja on justkui saadik ning võimeline vastama peaaegu kõikidele küsimustele ühistus toimuva kohta.



Korduskoosolek toimus Kuressaare ametikooli teise korruse saalis, kus lisaks volinike valimisele andis juhatus aktsionäridele ülevaate kahe üldkoosoleku vahelistest tegevustest. Kõneleti liikmete liikumise dünaamikast läbi aastate ja ühistu liikmete soodustustest. Koov lisas, et liikmed said ülevaate nii volinike tegevusest, nõukogu ja juhtkonna tööst, ettevõtte kolme aasta majandustulemustest ning 2017. aastal toimunud vara võõrandamisest, investeeringutest ja kavandatud arendustegevustest. ”Informatiivne koosolek,” võttis Koov räägitu kokku.



Uued volinikud kogunevad esmakordselt maikuu teises pooles, mil kinnitatakse ettevõtte 2016. aasta majandusaasta aruanne ja nimetatakse audiitor. Autor: Sirli Tooming Laupäev, 22. aprill 2017.Ühistute seadusest tulenevalt ei pea teistkordsel koosolekul osalema liikmeid üle 50% ning koosolek on otsustusvõimeline ka vähema arvu liikmete osavõtul. Juhatuse ettepanekul kinnitas üldkoosolek 30 uut volinikku perioodiks kuni 20. aprill 2020.”Volinike hulka kuulub nii uusi kui endisi volinikke ning piirkondlikke kauplusejuhatajaid,” sõnas ühistu juhatuse esimees Kalle Koov, kes just viimaste kuulumist otsustajate ringi oluliseks peab, kuna kaupluse juhataja on justkui saadik ning võimeline vastama peaaegu kõikidele küsimustele ühistus toimuva kohta.Korduskoosolek toimus Kuressaare ametikooli teise korruse saalis, kus lisaks volinike valimisele andis juhatus aktsionäridele ülevaate kahe üldkoosoleku vahelistest tegevustest. Kõneleti liikmete liikumise dünaamikast läbi aastate ja ühistu liikmete soodustustest. Koov lisas, et liikmed said ülevaate nii volinike tegevusest, nõukogu ja juhtkonna tööst, ettevõtte kolme aasta majandustulemustest ning 2017. aastal toimunud vara võõrandamisest, investeeringutest ja kavandatud arendustegevustest. ”Informatiivne koosolek,” võttis Koov räägitu kokku.Uued volinikud kogunevad esmakordselt maikuu teises pooles, mil kinnitatakse ettevõtte 2016. aasta majandusaasta aruanne ja nimetatakse audiitor.

Veel artikleid samast teemast »