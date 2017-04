Uudised

Kuressaares tuleb esmakordselt Tour d’ÖÖ

Laupäev, 22. aprill 2017.



MTÜ Eesti Linnaratturite Liit korraldab 5. mail Kuressaares ühise jalgrattasõidu Tour d’ÖÖ, millest võivad osa võtta kõik soovijad. Tegemist ei ole võidukihutamise, vaid rahuliku läbi linna kulgeva pedaalimisega.



Varem on analoogsed rattasõidud toimunud Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Võrus, Narvas, Valgas, Vormsil ja Paides. Kokku on Eesti Linnaratturite Liit üritust vedanud kuus hooaega ning korraldanud ligi 40 sõitu.



Rattasõidu ühe korraldaja Rein Soesoo sõnul jõutakse Kuressaarde esmakordselt. “Plaanis on kõik suuremad maakonnakeskused läbi käia. Samas peetakse ka Kuressaare linna sünnipäeva,” põhjendas Soesoo just 5. mail Saaremaale jõudmist.



Tour d’ÖÖ algab 5. mail kell 20.30 kuursaali juures kõlakoja ees asuvalt platsilt ja lõpeb lossi juures. Täpset marsruuti korraldaja avalikustada ei taha ning jätab selle osalejatele üllatuseks.



“Tegemist on kulgemise, mitte spordivõistlusega. Sõidame rahulikus tempos umbes 15 km/h,” ütles Soesoo. Jalgrattaga võivad sõitma tulla kõik, kes tahavad. Tingimuseks on tehniliselt korras ja lampidega varustatud ratas. Väiksematel lastel on soovitatav mitte tulla, sest nad ei pruugi jõuda nii palju vändata.



