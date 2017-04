Uudised

EIT päästab maaelu!

Laupäev, 22. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 22. aprill 2017. Tanel Talve Reede keskpäeval kohtus riigikogu maaelukomisjoni liige Tanel Talve kohalike ettevõtjate ja kogukonna inimestega. Kohale oli tulnud paarkümmend külaelu edendajat.



“Meid tõi saarele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna visiit, riigikogu fraktsiooni liikmed on mööda Saaremaad laiali. Oleme siin teist päeva. Täna käisime Orissaare gümnaasiumis ja tulime just Kahtla kooli kohtumiselt õpilaste ja õpetajatega,” sõnas Tanel Talve.



“Eile käisime lennujaamas, rääkisime lennuühendusest. Mulle tundub, et praamiliiklus on rööpasse saamas, loodetavasti saab see varasemast isegi parem. Kuid lennuliiklusega tuleks tõsisemalt tegeleda, et ühendus mandriga võimalikult heaks saada, et ka ettevõtjatel oleks võimalik mõlemas suunas normaalselt liikuda.”



Talve nentis, et siinsed ettevõtjad on kurtnud spetsialistide puuduse üle. Seega tööhõive seisukohalt on lennuliikluse kvaliteetsemaks, usaldusväärsemaks ja lennuaegade sobivamaks muutmine väga oluline. “Püüame neid asju parlamendis natuke lükata. Koolidest on sõnum aga selline, et siin on jube ägedad noored. Kõik, kes me koolidest lahkusime, saime sellise energialaksu – siiamaani on mõnus tunne sees. Särasilmsed, vahvad, oma ea kohta väga asjalikke küsimusi esitavad – mul on nii hea meel. Saare värk on ikka saare värk!”



Talve sõnul on koolipere mured ja rõõmud suhteliselt sarnased üle Eesti. Õpilaste nappus ja õpetajate palgad. “Aga tundub, et asi on hakanud stabiliseeruma. Ei ole see olukord enam nii hull midagi, koolid on ilusti remonditud. Sõime Laimjalas koolitoitu, väga maitsev oli, täname kokatädisid!”



Noorte huvitegevus



“Suuremat kajastamist leidis õpilaste huvitegevus. Maapiirkondades on õpilastel kallim ja raskem tegeleda oma hobidega. Nüüd oleme õnneks saanud riigieelarvesse eraldi meetme märkimisväärse summaga huvitegevuse rahastamiseks. Kohalik omavalitsus saab ise otsustada, kuidas seda raha kasutada, sest kitsaskohad pole kohtades ühesugused. Olen seda meelt, et otsustuse viimine tuleb anda võimalikult rohujuure tasandile. Keegi kusagilt mujalt ei pea otsustama, kuidas meie bussiliiklus on korraldatud, mis aegadel bussid sõidavad... Ainult kohapealsed inimesed saavad seda otsustada, mitte ametnikud ministeeriumist. Samas ka vastutuse viimine kogukondlikule tasemele.”



Tanel Talve olemisest ja jutust oli selgelt tajuda, et nii tema kui kaasas olev ajakirjaniku leiba söönud Toomas Sildam olid nendelt kohtumistelt saanud päris suure annuse positiivsust, energiapott ajas lausa üle. Võib-olla aitas sellele kaasa ka ilus päikesepaisteline ilm, Tallinnas pidi ilm olema hall ja sajune, Kuressaare on aga päikesepealinn.



“Saaremaa on nii kihvt koht. Kui nüüd see omavalitsusreform siin ka ära tehakse – üks suur ja võimas omavalitsus, tugev partner riigile –, on see eeskujuks tervele Eestile.”



Talve märkis, et ta on läinud riigikokku maaelu toetamise eesmärgil, üritades seda teha aga mitte niivõrd põllumajanduslikust vaatevinklist, vaid maaelu laiemalt silmas pidades. “Olen püüdnud tööd teha internetiühenduse parandamiseks, et ühendus oleks kvaliteetne. Olen ikka öelnud, et EIT päästab maaelu. See tähendab investeeringuid kolme suurde valdkonda: elekter, internet ja teed. Ilma nende kolmeta pole võimalik tänapäeval maal elada ja ettevõtlust arendada. Mida aeg edasi, seda tähtsam on kiire internetiühendus. Meil on käimas programm, kus Eesti Lairiba Arenduse SA paneb põhivõrkudena valguskaabli maasse, nüüd on vaja see viimane ehk sabaots ära teha. Oleme riigieelarvesse selle projekti jaoks saanud 20 miljoni eurot, et valguskaabel jõuaks kõikide majadeni. Kui selle ära teeme, on meil edu lootus väga suur.



