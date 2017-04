Uudised

Saare vallutasid sotsid

Laupäev, 22. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 22. aprill 2017. Hardi Volmeriga kohtudes räägiti pikalt loomingulistel teemadel ja põgusalt puudutati ka poliitikat. FOTO: Valmar Voolaid Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liikmed väisasid neljapäeval ja reedel Saaremaad, et saada ülevaade maakonna arengust ja probleemidest.



Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso andis koolitunni Kuressaare ametikoolis, e-Eesti toetusrühma esimees ja maaelukomisjoni liige Tanel Talve Orissaare gümnaasiumis, SDE parlamendifraktsiooni esimees Kalvi Kõva Saaremaa ühisgümnaasiumis ja parlamendi kultuurikomisjoni liige Toomas Jürgenstein Kuressaare gümnaasiumis.



Lisaks külastasid Saaremaad veel teinegi parlamendi kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof, õiguskomisjoni liige Hardi Volmer ning kultuuriminister Indrek Saar.

Parlamendipoliitikud külastasid ka Kuressaare lennujaama, Orissaare eakate päevakeskust ja kohalikku raamatukogu, Kuressaare linnavalitsust, Merinvesti, Sõmera hooldekodu, Laadla külamaja ja Torgu raamatukogu. Lisaks kohtuti saarlastega ka neljapäeva õhtul Kuressaare Pritsumajas.



Räägiti vabadel teemadel



Torgu raamatukogus kohalikega kohtunud Hardi Volmer alustas kohtumist tõdemusega, et tema on Saaremaale tulnud erakonnakaaslaste kõrval selles mõttes mugavas positsioonis, et siin ei ole tema elektoraat. “Seega ei ole mul sundust ega vajadust teile põue pugeda ja lolli plära ajada, et mind valitaks,“ ütles ta, lisades, et siiski loodab ta, et siin kohalikke SDE esindajaid ikka valitaks.

Pikalt arutleti fotokunstniku, filmioperaatori ja -lavastaja Johannes Pääsukese teemal, keda võib omamoodi Eesti filmi isaks pidada, sest ta oli esimene eesti soost filmimees.



Volmer avaldas, et lõpuks saadi EV100 projekti raames Eesti Kultuurkapitalilt ja erakätest piisavalt raha, et Pääsukese mälestuseks film teha. Võttepaigad on enamasti Setustanis.



Pääsukese hea sõber ja assistent oli Harri Volter. Volmer pidas huvitavaks seda, et Pääsuke oli teise põlvkonna maalt linna tulnud eestlasest rikkur ja Volter laostunud mõisniku arstitudengist poeg.



“Kui otsisime näitlejaid, oli selge, et kõige enam Pääsukese sarnane on Ott Sepp, aga kui mõelda, kes võiks olla tema saksa soost sõber...“ jättis Volmer selle välja ütlemata.



“Arvo Kukumägi mängib vana suli, kes oli neile Setomaal küüdimeheks varastatud vankri ja hobusega, nõudes neilt pidevalt selle eest raha.“

Samas tõi Volmer välja, et ei suuda imestamata jätta, kuidas Eesti Filmi Instituut, kust samuti rahastust küsiti, andis toetuse hoopis “Klassikokkutulek 2“ tegemiseks.



Kui teema haldusreformile tüüris, tõdes Volmer, et saab väga hästi aru, miks paljud omavalitsused ei taha muudatust. “Neljapäeval tõstatus, et kui maavalitsused kaotatakse on miskipärast nende inimeste koondamise kompensatsioon üks kuupalk. Samal ajal vallavalitsuste töötajad saavad kolmekordse kuupalga,“ mõtiskles ta, mõistmata, miks sellist vahet tehakse.

Lisaks nentis ta, et kui maainimesed maksavad makse, peaks neile olema ka teenused garanteeritud, nagu näiteks tuletõrje, turvalisus, arstiabi ja vanurite hooldus. Tegelikult see paratamatult kaob.



Soovitused noortele



Kalvi Kõva ütles, et kuigi tundi andes rääkis põhiliselt tema, oli gümnasistidel vaieldamatult sõna sekka öelda. “Suure noorsootöö aktivistina rääkisin neile võimalustest, mida noor inimene võiks kooliajal õppimise kõrvalt teha, et tulevikus tööturul omataks võimalikult head konkurentsivõimet,“ seletas ta.



Kuna järgmisel korral on võimalik minna valima alates 16. eluaastast, julgustas ta kõiki noori seda kasutama. “Noored võiksid, peaksid ja ma loodan, et ka tahavad kohaliku elu kujundamisel rohkem kaasa rääkida,“ arvas Kõva, lisades, et noortelt tuli küsimusi nii Rail Balticu, riigieelarve kui palju muu kohta.



Ta pani noortele südamele, et tulevikus konkurentsis püsimiseks tuleks nii vabatahtlikke töökogemusi koguda kui keeli õppida. “Ja mitte ainult inglise, vaid ka vene keelt, sest idaturg on suur.“



