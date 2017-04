Uudised

Lasteaedadesse mesimummrobotid

Laupäev, 22. aprill 2017.



Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) korraldatud ProgeTiigri seadmete taotlusvooru laekus 400 taotlust lasteaedadest ja üldhariduskoolidest üle Eesti, kokku küsiti ligi miljon eurot.



Toetust saab 58 kooli ning 110 lasteaeda kogusummas 250 000 eurot. Saaremaal rahuldati üheksa asutuse avaldused – uued robootikaseadmed saavad Kärla lasteaed, Kuressaare Vanalinna kool, Orissaare gümnaasium, Tornimäe põhikool ning Kuressaare viis munitsipaallasteaeda – Ida-Niidu, Rohu, Pargi, Tuulte Roosi ja Ristiku. Saarlaste küsitud summa ulatub kokku 15 400 euroni.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et linn soovib soetada oma viiele munitsipaalomandis olevale lasteaiale nn esmase stardikomplekti programmeeritavaid mesimummroboteid koos lisadega, et alustada mängulise tegevuse vormis programmeerimise algteadmiste õpetamist.



Seadmete abil arendatakse laste loogilise mõtlemise oskust ning põhjus-tagajärg seoste mõistmist. “Kuna lasteaedadel varasem kogemus antud valdkonnas puudub, võtab linnavalitsus seadmete muretsemise ja esmase koolituse enda kanda,” selgitas Maripuu, lisades, et seadmeid hakkavad kasutama 6–7-aastased lapsed.



Taotlusvoorus said kõik alus- ja üldharidusasutused taotleda toetust mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide soetamiseks.

