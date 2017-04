Uudised

Mees võttis võõra raha

Laupäev, 22. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 22. aprill 2017. 14. aprillil pillas 40-aastane mees Kuressaares Tallinna maantee kaupluses maha oma rahakoti, milles oli 370 eurot sularaha ja dokumendid.



Kaupluse turvakaamera salvestuselt on näha, et mõni aeg hiljem võtab üks poodi külastanud meesterahvas rahakoti üles ja jalutab sellega välja. Kaks päeva hiljem toob sarnane mees rahakoti kauplusesse tagasi, kuid sularaha selles enam ei ole. Politseile on teo võimalik toimepanija teada.



Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles, et raha omastanud mehe suhtes algatati kriminaalmenetlus karistusseadustiku § 201 lg 1 alusel, mis käsitleb omastamist.



“Süüdimõistmisel võib sellise teo eest oodata rahaline karistus või kuni ühe aasta pikkune vangistus,“ lisas Reinhold.



Karistust kergendavad asjaolud võivad antud teo puhul olla näiteks puhtsüdamlik ülestunnistus ja toimepandu kahetsemine. Kaupluse turvakaamera salvestuselt on näha, et mõni aeg hiljem võtab üks poodi külastanud meesterahvas rahakoti üles ja jalutab sellega välja. Kaks päeva hiljem toob sarnane mees rahakoti kauplusesse tagasi, kuid sularaha selles enam ei ole. Politseile on teo võimalik toimepanija teada.Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles, et raha omastanud mehe suhtes algatati kriminaalmenetlus karistusseadustiku § 201 lg 1 alusel, mis käsitleb omastamist.“Süüdimõistmisel võib sellise teo eest oodata rahaline karistus või kuni ühe aasta pikkune vangistus,“ lisas Reinhold.Karistust kergendavad asjaolud võivad antud teo puhul olla näiteks puhtsüdamlik ülestunnistus ja toimepandu kahetsemine.

Veel artikleid samast teemast »