40 torti kadusid lettidelt veerand tunniga

Laupäev, 22. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 22. aprill 2017. Juba enne tordilaada algust ulatus järjekord ametikooli söökla ukseni. Foto: Sigrid Osa Eile toimus ametikoolis kondiitrite kõigi aegade suurim tordilaat, kus veerand tunniga müüdi maha 40 torti. 20 kilost küpsistest jagus vaid mõni minut kauemaks.



Rita Liiv käis tordilaadal esmakordselt. Laadalt viis ta koju sefiiri- ja parfeetordi. Ürituse kohta sai ta infot internetist ja ettevõtmine tundus talle huvitav.

“Meil on (oli – toim) õhtul väike koosistumine ja otsisin midagi huvitavat lauale,“ rääkis Rita Liiv.



Anu Hansen käis laadal, sest tema minia õpib koolis kondiitri erialal. Ka tema ise on ametikoolis kondiitriks õppinud. Laadalt soetaski ta minia valmistatud vaarika-toorjuustu täidise ja martsipanikattega tordi.



“Ma küsisin talt ennem, et mida ta teeb. Ostmine oli niikuinii plaanis,“ seletas Hansen. Tordilaadal ta varem käinud ei ole. “



Ilma säilitusaineteta



Ülo Kannisto soetas eile puuviljatordi ja küpsiseid.

“Puuviljatorte oli kaks. Üks osteti täpselt enne mind ära ja mina sain viimase. Ma olen üliõnnelik. Hind ei olnud põhiline. Ikka see, et need on unikaalsed, mitte nii nagu poest ostetud. Need on ilma säilitusaineteta,“ rääkis Kannisto.

Kondiitriõpilane Roosi Pilv tõdes, et tordilaat läks ootamatult hästi. Nii suurt menu ei osanud ta oodata. Ta ütles, et väga hea meel oli näha säravate silmadega kliente, kes nende torte osta tahtsid.



“Ikka on hea näha, et tahetakse seda, mida me teinud oleme,“ rääkis Pilv. Tema valmistas laadale trühvlitordi, mis taheti ära osta juba enne, kui tordilaat pihta hakkas.



Pilve sõnul annab selline praktika õppetööle väga palju juurde, sest mida rohkem kätt harjutada saab, seda paremini tordid välja tulevad. “Me oleksime kindlasti jaksanud rohkem torte ka teha,“ kinnitas Pilv.



Kuressaare ametikooli õpetaja Ülle Tamsalu lausus, et ta on kurb selle üle, et torte kõikidele ei jätkunud. “Meie mõte oli see, et munadepühad on möödas, emadepäev alles tuleb. Me ei konkureeri ettevõtjatega. Harjutame lihtsalt tortide tegemist, kuid sellist ostuhuvi ei osanud me oodata,“ lausus Tamsalu. Inimesed ootavad tema sõnul laadalt käsitöötorte, millele ei ole lisatud keemiat ning samas pakub see põnevust, kuna tordid on erinevad ja poest selliseid osta ei saa.

