President ärgitab noori heategevusjooksule

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: MM Reede, 21. aprill 2017. President Kersti Kaljulaid (pildil) kutsub 5.–9. klasside õpilasi osalema 11. mail toimuval üle-eestilisel heategevuslikul teatejooksul, millega kogutakse annetusi liikumisvõime kaotanud laste taastusraviks. Teatejooks toimub juba 12. korda.





“Teatejooksuga on lastel ühiskonnale anda kaks olulist teadet: sellest, kui tähtis on liikumine, ja kui tähtis on heategevus. Eriti tore on mõlemat teha koos sõpradega,” ütles Kaljulaid.



Teatejooksul ei võistelda aja ega kohtade pärast, vaid inimesi kutsutakse üles helistama heategevuslikul telefoninumbril 900 7777, kus iga kõnega annetab helistaja 7 eurot laste taastusraviks Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses.



Tänavuse jooksu fookuses on 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamine. Mats on varem ka ise teiste laste aitamiseks teatejooksul osalenud, kuid kolm aastat tagasi kaotas ta südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud haiguse tagajärjel.



2016. aasta kevadel jooksid lapsed heategevuslikul teatejooksul ka presidendi kantselei ees. Samaaegselt jooksis 21 Eesti linnas rohkem kui 9500 last ja noort, mõeldes nendele lastele, kes on liikumisvõime kaotanud.



