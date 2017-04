Uudised

Tahula tramm viidi ära

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 21. aprill 2017. Eile viis OÜ Sikassaare Vanametall Tahula motelli juures aastakümneid seisnud trammi vanarauaks. FOTO: Valmar Voolaid Juba aastakümneid on ainus Saaremaa tramm seisnud Tahula motelli kõrval, kuid eile viidi see Sikassaare Vanametalli ära.



Tahula motelli haldava OÜ Saaremaa Reisibüroo juhataja Marvi Ehte meenutas, et trammi peeti alguses väga atraktiivseks, sest see oli korras ja tuledki töötasid.



“See oli omamoodi vaatamisväärsus, inimesed pidasid kinni ja käisid vaatamas. Samas aga kisti uksi hiljem lahti ja toimus palju marodööritsemist,” nentis ta Meie Maale. Ta lisas, et pärast seda, kui trammi uksed aastaid tagasi kinni keevitati, jäi olukord rahulikuks.



20 aastat paigal



1. augustil 1997 toodi Tallinnas mahakantud avariiline ja amortiseerunud tramm Saaremaale. Esimest ja praeguseni viimast korda võis Virtsust toonasel reedesel keskpäeval sõita Kuivastusse trammiga.



Kuigi seisupilet maksis 50 ja istekoht 100 krooni, oli tramm rahvast täis. Sama eripraamiga toodi saarele veel üle poolesaja vana auto, millega sõitsid siia Põrnikaklubi liikmed.



Põrnikaklubi ekspresidendi Raimo Kägu (enne Saaremaale sõitu valiti klubi uueks presidendiks Valmer Dreger) sõnul oli trammi paikasättimisega tükk tegu.

“Esimese naela lõi relssidesse Saare maavanem Jüri Saar, teise Kuressaare linnapea Jaanus Tamkivi,” ütles Kägu toona Õhtulehele.



