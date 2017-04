Uudised

Maamessil kaheksa ettevõtet Saaremaalt

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 21. aprill 2017. Maamessil on väljas ka Leiba ja Tsirkust OÜ, kes pakub külalistele kolme pagariäri leibasid ja ka koduõlut. Foto: erakogu Eile sai Tartu Näituste messikeskuses alguse juba 25. Maamess, mis vältab homse õhtuni. Seekord võtab messist osa läbi aegade suurim arv eksponente, kelle seas on ka kaheksa ettevõtet või organisatsiooni Saaremaalt.



Saaremaad esindavad Leiba ja Tsirkust OÜ, Kasse Paadid OÜ, Saare Talutehnika OÜ, Saaremaa Saunad OÜ, Saaremaa Turundusühing, Epi Talu/Kuressaare Jäätis OÜ, Karmeli OÜ ja Saaremaa Ökoküla/Sök Agritec OÜ.

Enamik messil osalejaid oli eile nii hõivatud, et telefoni teel neid tabada ei õnnestunud.



Kasse Paadid OÜ esitles messil lisaks tavapärasele kaubale ka kahte uut paati. “Meil on väljas kõik, mis siin kandis huvi võib pakkuda. Minifisher 385, Kasse 430R, Kasse 430, uus Kasse mudel 455 R, 385 R on samuti uus,” rääkis Kasse Paadid OÜ omanik Fred Keert, kes end naljatamisi paadialuseks nimetas, sest et ta tihti, paat autokatusel, ringi sõidab.



Uusi mudeleid on läinud müügiks juba nii Helsingis kui Tallinnas. 455 R osteti Tallinna messil näiteks viis.



Paadiostjaid jagus



Fred Keert tõdes, et messi esimene päev oli tihe ja sagimist messiboksides jagus. Kuna sealkandis on järvi, siis paadiostjaid jagus. Maamessil on Kasse Paadid OÜ väljas teist aastat.



Messi projektijuht Margus Kikkul rääkis, et sarnaselt eelmisele aastale on ürituse tarvis kasutusel 60 000 ruutmeetrit pinda, kuid tänavu on osalevaid ettevõtteid 40 võrra rohkem.



Sel korral on osalejaid kümnest riigist – Eestist, Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Belgiast, Poolast, Ukrainast, Leedust ja Lätist. Oma tooteid ja teenuseid tutvustab 500 firmat kümnest riigist.



Leiba ja Tsirkust OÜ tutvustab ja turustab messil Saaremaa kolme pagariäri leibasid. Letil on nii Karja pagariäri, Saare Leiva kui Muhu Pagari leivad ja OÜ Taako koduõlu.



Muhu leib pähklite ja köömnetega



Maamessil on Leiba ja Tsirkust osalenud viimased kümme aastat. Selleaastase ürituse korralduspoolega nad aga päris rahul ei ole. Kogu toidukaup paigutati tänavu eraldi halli, mistõttu ei leia Leiba ja Tsirkust OÜ juhatuse liikme Vesta Suusteri sõnul kõik külalised neid üles, kuid nad loodavad järgnevatest päevadest parimat. Maamessi juures on talle läbi aegade meeldinud väga messi toimumise aeg.



“Meie jaoks on see hooaja avalöök,” kinnitas Suuster.

Tänavu on messil uute toodetena näiteks Muhu leib pähklitega ja Muhu leib köömnetega, mida kauplustest veel saada ei ole.



“Muhu pagarid kohe nagu teaksid, mida rahvas tahab, tulles kohe väga õige tootega välja,” seletas Suuster.



