Luksemburgi Eesti Selts kinkis Perekodule käpiknukud

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 21. aprill 2017. Foto: Kristina German Luksemburgi Eesti Seltsi käsitööring nimega Muhu Pätid tegi heategevusprojekti raames käpiknukud Kuressaare Perekodule.



“Idee sündis spontaanselt,” ütles eile käpiknukud üle andnud, Saaremaa juurtega, kuid viimased kaheksa aastat Luksemburgis elanud Kristina German.



Ta lisas, et kuna tal endal on kaks väikest last ja aastaid tagasi oli ta annetanud ühele lasteaiale karvaseid mänguloomi, siis tekkinudki tal mõte, et äkki on ka Kuressaare Perekodul mänguasju vaja.



Ta pöördunudki detsembrikuus Perekodu poole ja saanud teada, et asutus unistab just käpiknukkudest.



“Siis võtsin seltsiga ühendust ja küsisin, kas nad oleksid huvitatud nende tegemisest,” rääkis Kristina, kelle sõnul võtsid sealsed käsitööringis osalejad kohe mõttest kinni. Nii saadigi kokku ja tehti valmis paarkümmend käpiknukku.



“See oli ka meie jaoks nii vahva,” meenutas Kristina, viidates, et kui tavaliselt saadakse kokku paariks tunniks, siis nüüd meisterdati nukke poole ööni.

“Mulle tundus, et ka lapsed jäid rahule,” märkis Kristina.



Kuressaare Perekodu juhataja Janne Tamme sõnul olid lapsed kingitusest väga elevil. “Tore ettevõtmine ja me oleme väga rõõmsad nende üle,” tähendas juhataja, lisades, et kõik lapsed leidsid endale meelepärase käpiknukust looma.



