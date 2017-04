Uudised

Suveniiriks pürib läbi aegade kõige vähim töid

Reede, 21. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 21. aprill 2017. Kristina Mägi. Juba kuuendat korda on käimas Saaremaa suveniirikonkurss, mille käigus otsitakse kvaliteetseid suveniire, mis rõhutaksid Saaremaa ja Kuressaare omapära.



Eile lõppes tööde konkursile esitamise tähtaeg ja kokku laekus selleks ajaks 27 tööd 2007. aastal peeti suveniirikonkurssi esimest korda. Siis saadeti võistlusele 30 tööd. Möödunud aastaks kasvas osalejate arv 69-ni.



“Osalejaid on oluliselt vähem. Me oleme mõelnud ka, et miks neid vähem on. Sel aastal muudeti konkursi tingimusi, et kas sellest tulenevalt on huvi väiksem või on mingid muud põhjused,” arutles Saaremaa turismiinfokeskuse turismispetsialist Kristina Mägi (pildil).



Ta tõdes, et möödunud aasta suure osaluse tingis ilmselt arenduskeskuse käsitöölistele suunatud projekt, kust tuli konkursile vähemalt 10 tööd.



Konkursi auhinnafond on 1250 eurot. Esimese koha auhind on 650 eurot, teise koha oma 400 ja kolmanda koha oma 200 eurot. Töödest avatakse näitus 21. aprillil. 28. aprillil kell 15 toimub pidulik suveniirikonkursi võitjate väljakuulutamine Raegaleriis. Eile lõppes tööde konkursile esitamise tähtaeg ja kokku laekus selleks ajaks 27 tööd 2007. aastal peeti suveniirikonkurssi esimest korda. Siis saadeti võistlusele 30 tööd. Möödunud aastaks kasvas osalejate arv 69-ni.“Osalejaid on oluliselt vähem. Me oleme mõelnud ka, et miks neid vähem on. Sel aastal muudeti konkursi tingimusi, et kas sellest tulenevalt on huvi väiksem või on mingid muud põhjused,” arutles Saaremaa turismiinfokeskuse turismispetsialist Kristina Mägi (pildil).Ta tõdes, et möödunud aasta suure osaluse tingis ilmselt arenduskeskuse käsitöölistele suunatud projekt, kust tuli konkursile vähemalt 10 tööd.Konkursi auhinnafond on 1250 eurot. Esimese koha auhind on 650 eurot, teise koha oma 400 ja kolmanda koha oma 200 eurot. Töödest avatakse näitus 21. aprillil. 28. aprillil kell 15 toimub pidulik suveniirikonkursi võitjate väljakuulutamine Raegaleriis.

Veel artikleid samast teemast »