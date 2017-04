Uudised

VAATA HITTVIDEOT! Kuressaares vanamemmega juhtunud õnnetus jõudis miljonite inimesteni

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 20. aprill 2017. Ekraanitõmmis Nädala algul hakkas sotsiaalmeedias levima video, millel on näha Kuressaare kesklinnas juhtunud õnnetus. Nimelt tõttas autojuht appi vanemale karkudega naisterahvale, kes püüdis teed ületada.



Paraku unustas autojuht masinale käsipiduri peale tõmmata ja nii tema kui naine oleksid sellele peaaegu alla jäänud. Juht suutis auto küll peatada, kuid memm prantsatas keset vöötrada maha. Talle tõttasid appi lähedal olnud inimesed.



Vaata videot!



Videot jagas ka ajaleht Daily Mail ning eile õhtul oli seda vaadanud pea kaks miljonit inimest. Videol oli sotsiaalmeedias ligikaudu 10 500 jagamist ning seda oli kommenteeritud pea 9000 korda. Vaata õnnelikult lõppenud õnnetust lähemalt siit:

Naisterahvale kutsusid pealtnägijad igaks juhuks kohale ka kiirabi. Naist aidanud juhuslik mööduja tedis, et memm on 97-aastane ja oli aeglane oma vanuse tõttu.



