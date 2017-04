Uudised

Ametikoolis tuleb suurim tordilaat

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 20. aprill 2017. Paratamatult meenutas mullukevadine laat mõnele kliendile nõukaaega – käis tihe rebimine ja vaid mõne minutiga olid järel vaid tühjad letid. Foto: Sigrid Osa Homme toimub Kuressaare ametikoolis kondiitrite kõigi aegade suurim tordilaat, kus korraga tuleb müügile 40 torti.



Ettevalmistused algasid kahe kondiitri- ja ühe pagarirühma koostöös juba kaks päeva varem, kui õppeköögis tehti küpsiseid, mis samuti tordilaadal müügile tulevad.



“Meie eelmiste aastate tordilaatade vastu on suur huvi olnud ning seetõttu oleme suurendanud tortide kogust, mida kondiitri eriala õppijad valmistavad,” ütles ametikooli turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu.



“Kõik tordid on ainulaadsed. Müügi teeb eriliseks see, et müüvad tordimeistrid ise. Nii on ka suurepärane võimalus uurida otse valmistajatelt salajasi retsepte ja nippe.” Tordilaat algab kell 11.30 ametikooli linna õppekompleksi kohvikus Kohtu tänaval.



Tortide hind jääb vahemikku 6–12 eurot. Lisaks saavad soovijad osta kondiitri eriala õppijate valmistatud küpsiseid. Õpilasi juhendab õpetaja Tiiu Tamsalu.



Kuressaare ametikoolis õpib üheaastasel kondiitri eriala õppekaval 20 täiskasvanud õppijat. Õppetöö toimub tsükliõppes.



