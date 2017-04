Uudised

Kodutütred tõid mandrilt esikoha

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 20. aprill 2017. Võistlusülesannet täidavad Brita Laht, Irma Jäe, Emilia Rozenkron ja Marie-Elis Kuivjõgi. FOTO: Kaitseliit Kodutütred Emilia Rozenkron Leisi rühmast, Brita Laht Tornimäelt, Marie-Elis Kuivjõgi Lümandast ja Irma Jäe Tornimäelt osalesid igakevadisel Lääne maleva sõjalis-sportlikul patrullvõistlusel, kus saavutasid tüdrukute arvestuses esimese koha.



Kokku oli võistlustules seitse tiimi, märkis Kaitseliidu Saaremaa maleva kodutütarde instruktor Ingrid Paiste. Brita Laht osales neil võistlustel juba teist korda.



Kodutütarde esindajana oli seekord kaasas Orissaare kodutütarde juhendaja Maidi Tilk.



Suurelt jaolt on tüdrukud kokku harjutanud ise, aga algteadmised saadi siiski rühmajuhendajatelt.



Tüdrukud rada raskeks ei pidanud, kuid kontrollpunktides ülesannete lahendamisel osutus seekord keeruliseks esmaabi andmine. Paar päeva enne võistlust osalesid Emilia Rozenkron ja Jane Jaakson ka 31 kilomeetri pikkusel Scouts-rännakul.



