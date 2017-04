Uudised

Seltsidaamide kursuse lõpetas 15 pensionäri

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 20. aprill 2017. Eile said seltsidaami tunnistuse 15 pensionäri, kes oskavad nüüd abistada ja paremini kuulata oma lähedasi eakaid. Diplomeid jagas Maaja Vabrit. Foto: Valmar Voolaid Eile toimus Orissaares seltsidaamide koolituse pidulik lõpetamine, kus tunnistuse sai 15 pensionäri. Sarnaseid koolitusi on varem tehtud Tallinnas ja Viljandis.



Ettevõtmise eestvedaja ja osaleja Maaja Vabrit lausus, et koolituse vajaduse tingis see, et seltsingu liikmed aitavad nii oma eakaid naabreid, sõpru kui kunagisi klassikaaslasi igasugu pisiasjade juures.



“Põhiline on seltsiks olemine. See ei ole nagu tugiisik või haigete inimestega töötamine. Koos käiakse mõnikord teatris, arsti juures, linnas ja poodides. See on vastastikune kokkulepe,” seletas Vabrit.



Teadmisi koguti kolme kuu vältel



Koolitus sai alguse veebruaris. Igal nädalal kogunesid naised ühel päeval kuueks tunniks. Vabriti sõnul on Eestis aina enam hakatud eakatele tähelepanu pöörama.



“Varem oli niisugune tunne, et meid tõrjuti. Tegime küll oma seltsingud, aga see ei puutunud kellessegi. Nüüd ikka vaadatakse, et kes on terved ja kes tahaks veel tööl käia. Aga ega siin Orissaares ole noortelgi kerge tööd leida. Kuid võibolla leiame,” seletas Vabrit.



Praegu saavad eakad seltsidaamid teha tööd vabatahtlikult, aidates eakaaslasi.

“Võibolla tulevad uued koolitused ja võibolla saavad nad siis juba ka tööpõllule minna, kes tahavad,” arutles koolituse eestvedaja. Kõige vanem koolitusel osaleja oli 81-aastane.



Vabriti sõnul oskab koolituse lõpetaja rohkem kuulata teist inimest, ennast hoida, paremini suhelda, näha probleemi, abivajajaid abini suunata, nõustada ja olla tänulik.



