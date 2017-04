Uudised

Liiva tanklapood avab maikuus taas uksed

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 20. aprill 2017. Juba nädalapäevad on üleval olnud töökuulutus, et Liiva tanklapood pakub aastaringset tööd toimekale inimesele. Tanklapood suleti umbes poolteise aasta eest, kuna rentnik jäi palju võlgu. Nüüd andis Alexela Oil hoone taas rendile.



Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik ütles, et rendilepingu aeg on ärisaladus, kuid maldas öelda, et see sõlmiti kauemaks kui aasta. Tanklapoe võttis rendile ettevõtja Kristjan Prii, kes ütles, et tööd tanklapoe avamiseks käivad.

“Plaanime avada mai alguses, aga kas me jõuame või ei jõua, ei ole veel selge,” rääkis Prii.



“Minu teada üritab rentnik seal kaubelda saarerahvale ja turistidele vajalike toodetega. Võib-olla ei tule see kõige tüüpilisem tanklapood, aga tüüpilised kaubad saavad seal ka kindlasti olema,” rääkis Kuusik. Ta usub, et tanklapood ja tankla toetavad teineteist.



“Olgem ausad – Eesti tanklate võrk on nii arenenud ja konkurents nii tihe, et mingeid revolutsioonilisi paiku, kaasa arvatud Liiva, ma täna ei näe. Kuigi võib-olla uued laevad annavad saare turismile hoogu juurde ja siis ka meile,” arutles Kuusik.



Muhu vallavanem Raido Liitmäe lausus, et tanklapoe taasavamist on pikalt

oodatud ja selle uudise üle on vallal vaid hea meel.



“Liivalt läheb transiit läbi ja suvel võib neid kohvikuid siin olla kui palju tahes,” sõnas vallavanem. Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik ütles, et rendilepingu aeg on ärisaladus, kuid maldas öelda, et see sõlmiti kauemaks kui aasta. Tanklapoe võttis rendile ettevõtja Kristjan Prii, kes ütles, et tööd tanklapoe avamiseks käivad.“Plaanime avada mai alguses, aga kas me jõuame või ei jõua, ei ole veel selge,” rääkis Prii.“Minu teada üritab rentnik seal kaubelda saarerahvale ja turistidele vajalike toodetega. Võib-olla ei tule see kõige tüüpilisem tanklapood, aga tüüpilised kaubad saavad seal ka kindlasti olema,” rääkis Kuusik. Ta usub, et tanklapood ja tankla toetavad teineteist.“Olgem ausad – Eesti tanklate võrk on nii arenenud ja konkurents nii tihe, et mingeid revolutsioonilisi paiku, kaasa arvatud Liiva, ma täna ei näe. Kuigi võib-olla uued laevad annavad saare turismile hoogu juurde ja siis ka meile,” arutles Kuusik.Muhu vallavanem Raido Liitmäe lausus, et tanklapoe taasavamist on pikaltoodatud ja selle uudise üle on vallal vaid hea meel.“Liivalt läheb transiit läbi ja suvel võib neid kohvikuid siin olla kui palju tahes,” sõnas vallavanem.

Veel artikleid samast teemast »