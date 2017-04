Uudised

Veiko Viil nutikate saarte suurkongressil

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 20. aprill 2017. Homme algab nutikate saarte esimene maailmakongress, millest maavalitsuspoliitiku ja koostöö edendajana võtab osa ESK liige ja Saaremaa omavalitsuste liidu tegevjuht Veiko Viil (pildil). Kongress toimub 20.–21. aprillini Calvias, Vahemere saarel Mallorcal.



Eesti Saarte Kogu (ESK) on olnud kaasatud nutikate saarte võrgustiku kujunemise protsessi ning liitunud nutikate saarte deklaratsiooniga (Smart Islands Declaration).



Märtsi lõpus allkirjastati Euroopa Parlamendis Brüsselis nutikate saarte deklaratsiooni. Selle deklaratsiooniga on liitumas 16 Euroopa riigi saared. Eesti Saarte Kogu (ESK) on olnud kaasatud nutikate saarte võrgustiku kujunemise protsessi ning liitunud nutikate saarte deklaratsiooniga (Smart Islands Declaration).Märtsi lõpus allkirjastati Euroopa Parlamendis Brüsselis nutikate saarte deklaratsiooni. Selle deklaratsiooniga on liitumas 16 Euroopa riigi saared.

