Lääne-Saare valla tegevustoetuste voorus 20 taotlust

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 20. aprill 2017. Lääne-Saare vallas pakutakse kahel korral aastas võimalust saada tegevustoetust. Kevadisse vooru esitati 20 taotlust.



Toetuse eesmärk on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse korras uudsete tegevuste elluviimisele ning traditsioonide järjepidevuse tagamisele Lääne-Saare vallas.



Lääne-Saare vallavalitsuse infotöötaja Merike Lipu ütles, et kuna vooru tähtaeg sai läbi pühade ajal, pole veel kokku löödud, kui suures mahus abi on palutud. Ta kinnitas, et nii 15. aprillil kui 15. oktoobril lõppevate voorude peale on komisjonil jagada aastas 10 000 eurot.



