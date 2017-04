Uudised

Raske jalaga juhid said noomida

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 20. aprill 2017. Eile toimunud liiklustalgutel jälgisid politseinikud piirkiirusest kinnipidamist. Kella neljaks olid politseipatrullid kontrollinud kõiki 28 kohta, mida inimesed olid talgute raames Saaremaal ära märkinud. Õhtu jooksul kontrolliti mitmeid kohti veel kord.



Väljatoodud kohtades pidas politsei kinni 19 juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust mõne kilomeetriga ja kelle puhul juhiti rikkumisele tähelepanu ning vesteldi.



Kolme juhi puhul aga alustati väärteomenetlust – kaks juhti olid lubatud kiirust ületanud kuni 20 km/h ja üks 21–40 km/h.



“Eraldi ühtegi kriitilist kohta esile tuua ei saa. Õhtupoolik annab ehk veelgi selgema pildi, kuna mitme koha puhul on inimesed märkinud, et kiirused kipuvad kasvama just õhtutundidel,“ ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak eile pärastlõunal. Väljatoodud kohtades pidas politsei kinni 19 juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust mõne kilomeetriga ja kelle puhul juhiti rikkumisele tähelepanu ning vesteldi.Kolme juhi puhul aga alustati väärteomenetlust – kaks juhti olid lubatud kiirust ületanud kuni 20 km/h ja üks 21–40 km/h.“Eraldi ühtegi kriitilist kohta esile tuua ei saa. Õhtupoolik annab ehk veelgi selgema pildi, kuna mitme koha puhul on inimesed märkinud, et kiirused kipuvad kasvama just õhtutundidel,“ ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak eile pärastlõunal.

Veel artikleid samast teemast »