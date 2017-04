Uudised

Saaremaa õpilased saavad Tulevikutalendi stipendiumi taotleda

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 20. aprill 2017. Stipendiumikonkurss “Tulevikutalent 2017”ootab talendikate 5.–12. klasside õpilaste taotlusi. Tuntud asjatundjatest koosneva žürii poolt valitud Tulevikutalente ootab samanimeline tiitel ja kuni 1500-eurone stipendium.



Eelneval kuuel aastal on Tulevikutalendi tiitli ja stipendiumiga tunnustatud 137 Eesti noort. “Seeläbi oleme aidanud Eesti talendikaid noori nende unistustele lähemale,“ selgitas stipendiumikonkursi ellu kutsunud Maxima Eesti avalike suhete direktor Katja Ljubobratets.



“Eelmisel aastal valis žürii 12 Tulevikutalenti enam kui 300 kandidaadi seast, sealhulgas kandideeris Saaremaalt viis noort. Loodame, et ka seitsmendal konkursil näeme osalemas sadu noori talente kõikjalt üle Eesti.”



Tänavu otsitakse Tulevikutalente neljas Eesti arengu seisukohalt olulises kategoorias: teadus, sport, kultuur, ettevõtlikkus. “Nagu on tavaks saanud, teevad valiku iga kategooria tipptegijad.



Seekord kuuluvad žüriisse olümpiavõitjast korvpallitreener Tiit Sokk, laulja ja saatejuht Gerli Padar, teadussaate “Rakett 69” saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu ning ETV+ peatoimetaja Darja Saar,“ ütles Katja Ljubobratets.



Talendikaid 5.–12. klasside õpilasi ootab tunnustusena Tulevikutalendi tiitel ja stipendium summas kuni 1500 eurot. “Nende taotlemiseks on noortel vaja esitada hiljemalt 15. mail motivatsioonikiri või -video koos seda täiendavate lisadega. Täpsemat infot leiab konkursi kodulehelt www.tulevikutalent.ee või Facebookist,“ täpsustas Maxima Eesti avalike suhete juht.



