Uudised

SÜG avab täiendava esimese klassi

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 20. aprill 2017. Kuressaare linnavalitsus kutsus eile veel kord kokku kõikide Kuressaare linna koolide esindajad, et üheskoos arutada järgmise õppeaasta esimeste klasside küsimust.



Arvestades laekunud avalduste arvu ning teadaolevat infot võimalike erivajaduste ja muude liikumiste osas ning lähtudes koolide hoolekogude seisukohtadest, lepiti kokku avada järgmisel sügisel üheksa klassikomplekti.



“Üheksast esimesest klassist kaks saavad olema Kuressaare Vanalinna koolis, kolm Kuressaare gümnaasiumis ja neli Saaremaa ühisgümnaasiumis,” ütles Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe.



Avalduste nimekirjalisel läbivaatamisel lähtutakse komplekteerimise üldistest põhimõtetest, arvestades nii registreeritud elukoha andmeid kui õdede-vendade õppimist soovitud koolis. Nimekirjad avaldab linn pärast Lääne-Saare vallaga läbirääkimist loodetavalt 27. aprilliks.



“Varem oli kaheksa, üheksas ongi nüüd see lisaklass. See tuleb SÜG-i,” seletas Salumäe. SÜG-i direktori Viljar Aroga ei õnnestunud Meie Maal eile ühendust saada. Arvestades laekunud avalduste arvu ning teadaolevat infot võimalike erivajaduste ja muude liikumiste osas ning lähtudes koolide hoolekogude seisukohtadest, lepiti kokku avada järgmisel sügisel üheksa klassikomplekti.“Üheksast esimesest klassist kaks saavad olema Kuressaare Vanalinna koolis, kolm Kuressaare gümnaasiumis ja neli Saaremaa ühisgümnaasiumis,” ütles Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe.Avalduste nimekirjalisel läbivaatamisel lähtutakse komplekteerimise üldistest põhimõtetest, arvestades nii registreeritud elukoha andmeid kui õdede-vendade õppimist soovitud koolis. Nimekirjad avaldab linn pärast Lääne-Saare vallaga läbirääkimist loodetavalt 27. aprilliks.“Varem oli kaheksa, üheksas ongi nüüd see lisaklass. See tuleb SÜG-i,” seletas Salumäe. SÜG-i direktori Viljar Aroga ei õnnestunud Meie Maal eile ühendust saada.

Veel artikleid samast teemast »