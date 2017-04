Uudised

Algklassid võtsid lavalaudadel mõõtu

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Eile toimus Kuressaare Linnateatris maakonna algklasside näitemängupäev, millest võttis osa kümme truppi. Peaauhinna viisid koju Kuressaare gümnaasiumi (KG) lapsed.



Üles astusid Aste põhikooli 1. klass, KG 3.d ja 4.b klass, Kuressaare Vanalinna kooli (KVK) 1.a ja 1.b klass, Leisi keskkooli 3.-4. klass, Lümanda põhikooli 4. klass, Orissaare gümnaasiumi 1. klass, Tornimäe põhikooli 1.–3. klass ning Valjala põhikooli 1.–4. klass.



Kuressaare gümnaasiumi õpetaja ja ürituse peakorraldaja Lelet Aavik ütles, et kõigile jagus auhindu, kuid üldvõitjad on need, kes lähevad 5.-6. mail maakonda esindama üleriigilisele 1.–4. klasside teatritruppide festivalile, mis toimub Harjumaal Kuusalu vallas Kolgas.



Grand prix’ pälvis KG 3.d klass näidendiga “Nõiakontor kuuleb“, mille autor ja lavastaja on Lelet Aavik. Laureaadi tiitli said Lümanda PK 4. klass etendusega “Mütsid“ (autor ja lavastaja Kairit Kiisla) ning KVK 1.a klass etendusega “Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni“ (juhendaja Kadi Tänav Tänak).



Parimaks poiss-näitlejaks valiti Joosep Pitk Valjala põhikoolist ja tüdruk-näitlejaks Eva Kätliin Leidas Orissaare gümnaasiumist. Veel otsustati anda eripreemia hea koostöö eest eite ja taati kehastanud Leisi keskkooli õpilastele Marilyn Lempule ja Morten Kosele.



Lisaks anti välja järgmised eripreemiad teistele osalenud truppidele: lustlik koosmäng, ladus koos liikumine, kompositsioon, inimloomuse avamine, eheda muinasjutumaailma loomine, õpetlik lugu ja muusikaline kujundus.



Žürii liige Tiina Luks ütles, et grand prix’ pälvinud trupp eristus teistest oma terviklikkuse poolest ja žürii otsus langetati üksmeelselt. “Näidend oli väga hoogne, lustlik ja huvitava teemakäsitlusega ning oli näha, et lapsed nautisid, mida nad tegid,“ kirjeldas ta.



Lisaks rõhutas Luks, et tunnustab juhendajate tööd väga. “Lastele mängimiseks valitud lood olid ilmselgelt neile eakohased ja mõistetavad. Oli näha, et lastele laval meeldis ja see on minu meelest kõige tähtsam.“



