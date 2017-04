Uudised

Eesti Puitmajaliit valis uueks juhatuse esimeheks Kaarel Väeri

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 19. aprill 2017. Eesti Puitmajaliidu 23. märtsil toimunud üldkoosolekul kinnitati liidu uueks esimeheks üksmeelselt AS-i Saare Erek tegevjuhi Kaarel Väeri.



Uue juhatuse peamisteks märksõnadeks saavad Väeri sõnul olema Eesti tööstuspoliitikas jätkuvalt tugev kaasarääkimine ja arengute suunamine, liidu liikmeskonnas majatootjate osa kasvatamine ja ühisürituste osakaalu suurendamine ning Eesti puitmajasektori väärikas esindamine välisriikides,

kaasates EAS-i ja erinevaid saatkondi.



Puitmajasektor on riiklikus mastaabis edukas eksportöör, kuid nende edulugude kõrval on populaarsust kogumas ka kodune puidust tehasemajade eramuehitus. “Inimeste teadlikkus on tõusnud ja seeläbi jõutakse oma kodu rajamisel aina rohkem majatehaste juurde,“ lisas Väer.



