Saared said kaheksa hülgeluba

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 19. aprill 2017. Eesti vetes tohib alanud hooajal küttida 45 hallhüljest, kõige rohkem, 25 hüljest, tohib lasta Liivi lahes.



Saare- ja Hiiumaa põhja- ja läänerannikul võib lasta kaheksa ning Soome lahes 12 looma, selgub keskkonnaameti peadirektori käskkirjast. Küttida ei ole lubatud kaitsealadel, kus üheks kaitse-eesmärgiks on kas hall- või viigerhüljes. Kogu Väinameres on hülgejaht keelatud.



Hallhülge jaht algab 15. aprillil, mil emahülged on lõpetanud poegade imetamise. Küttimine kestab aasta lõpuni. Jahti võib pidada kehtiva jahitunnistuse ja läbitud suuruluki laskekatsega jahimees. Saare- ja Hiiumaa põhja- ja läänerannikul võib lasta kaheksa ning Soome lahes 12 looma, selgub keskkonnaameti peadirektori käskkirjast. Küttida ei ole lubatud kaitsealadel, kus üheks kaitse-eesmärgiks on kas hall- või viigerhüljes. Kogu Väinameres on hülgejaht keelatud.

