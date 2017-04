Uudised

Veebikonstaabel linnas

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 19. aprill 2017. Täna kõneleb Kuressaare koolides ja Kuressaare avatud noortekeskuses Noortejaam teemal “Ohtlik või ohutu internet“ veebikonstaabel Maarja Punak.



“Oleme oma töös kokku puutunud erinevate juhtumitega, näiteks sotsiaalmeedias kontode vargusega, ebaseaduslike piltide üleslaadimisega, kiusamisega internetis jne, seega nägin vajadust, et sellest teemast peaks rääkima,“ ütles Kuressaare avatud noortekeskuse noorsootöötaja Merlin Vares, lisades, et see oli ka põhjus, miks otsustati kutsuda rääkima spetsialist.



Maarja Punak ei ole varem noortekeskuses käinud ja seda teemat ei ole sellisel kujul varem käsitletud. Kuna Maarja oli huvitatud päeva sisukast täitmisest, siis räägib ta päeva esimeses pooles linnakoolides koolide valitud sihtrühmale teemast ning pärastlõunal on Noortejaamas toimuvale loengule oodatud kõik, kes veel huvi tunnevad, sealhulgas lapsevanemad. Loeng algab kell 16.

