Uudised

Jalgratastel läbi Sõrvemaa

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 19. aprill 2017. Laupäeval peetava üleilmse Maa päeva raames vuravad ees- ja tagasõrulased kahest Sõrve otsast keskele kokku, et Vintris maha pidada piknik ja pärimustund.



Rattaretk “Tunne oma Sõrvemaad“ algab eessõrulastel Salme jõe äärest parklast kell 11. Tagasõrulased kogunevad samal ajal aga Mäebel Iide-Mõntu teeristis.



Matkal peatutakse mitmetes ajaloolistes paikades ja kummagi seltskonna juhid jagavad osalistega vanu teadmisi ning pajatusi. Põhiliselt mööda vana raudteetammi kulgevad marsruudid kalduvad kohati rajalt kõrvale, et ka muid lähedal olevaid muistseid rajatisi või paiku näha.



Ilm on määrav



Eesti Saarte Kogu juhataja Leo Filippov ütles, et päeva jooksul tehtavad peatused sõltuvad kohati ilmast ja inimeste huvist, aga põhilised punktid on kondikavas siiski paigas.



“Ütleksin, et Sõrvemaal on kultuurikiht niivõrd tihe, et praktiliselt iga 100 meetri tagant võib seisma jääda ja midagi rääkida-vaadata, aga rattaretke jaoks tuleb teha valik,“ nentis ta.



Alustades Salme jõe



äärest, liigutakse ühe seltskonnaga läbi asula raudteetammini. Teel jäävad ette Tiinuse mõis, Easte põlismets, Kaimri vanad raudteehooned ja perroon. Lisaks tutvustab ta Lõu-Kaimri tankitõrjeliini, väisatakse Sopi metsavahimaja ning lõpetatakse Vintril.



Torgu kogukonnamaja juhataja Annika Ellervee ütles, et Mäebel külastatakse kõrtsi, Tidrike talu ja vennashauda. Pärast Kaarel Mägi sünnikoha mälestuskivi uudistamist liigutakse raudteetammile.



Möödutakse paigast, kus elas Tunne Kelam, käiakse ajaloolisel allikal, Mäealuse talu juures ja Põdra mõisas. Seejärel minnakse maantee peale, kus vaadatakse Miiligu männi asukohta, mis oli sajandeid kasutusel meremärgina.



Koltse mõisa juurest järve otsast keeratakse raudteetammi peale ning hoitakse juba Vintri suunas, kus kohtutakse Salme poolt tulijatega.



Filippov viib koos Vintri külavanema Viljar Lõbusaga läbi ka pärimustunni ning Endel Kumm koos teiste kohalike pillimeestega loob matkalistele hea meeleolu. Rattaretk “Tunne oma Sõrvemaad“ algab eessõrulastel Salme jõe äärest parklast kell 11. Tagasõrulased kogunevad samal ajal aga Mäebel Iide-Mõntu teeristis.Matkal peatutakse mitmetes ajaloolistes paikades ja kummagi seltskonna juhid jagavad osalistega vanu teadmisi ning pajatusi. Põhiliselt mööda vana raudteetammi kulgevad marsruudid kalduvad kohati rajalt kõrvale, et ka muid lähedal olevaid muistseid rajatisi või paiku näha.Eesti Saarte Kogu juhataja Leo Filippov ütles, et päeva jooksul tehtavad peatused sõltuvad kohati ilmast ja inimeste huvist, aga põhilised punktid on kondikavas siiski paigas.“Ütleksin, et Sõrvemaal on kultuurikiht niivõrd tihe, et praktiliselt iga 100 meetri tagant võib seisma jääda ja midagi rääkida-vaadata, aga rattaretke jaoks tuleb teha valik,“ nentis ta.äärest, liigutakse ühe seltskonnaga läbi asula raudteetammini. Teel jäävad ette Tiinuse mõis, Easte põlismets, Kaimri vanad raudteehooned ja perroon. Lisaks tutvustab ta Lõu-Kaimri tankitõrjeliini, väisatakse Sopi metsavahimaja ning lõpetatakse Vintril.Torgu kogukonnamaja juhataja Annika Ellervee ütles, et Mäebel külastatakse kõrtsi, Tidrike talu ja vennashauda. Pärast Kaarel Mägi sünnikoha mälestuskivi uudistamist liigutakse raudteetammile.Möödutakse paigast, kus elas Tunne Kelam, käiakse ajaloolisel allikal, Mäealuse talu juures ja Põdra mõisas. Seejärel minnakse maantee peale, kus vaadatakse Miiligu männi asukohta, mis oli sajandeid kasutusel meremärgina.Koltse mõisa juurest järve otsast keeratakse raudteetammi peale ning hoitakse juba Vintri suunas, kus kohtutakse Salme poolt tulijatega.Filippov viib koos Vintri külavanema Viljar Lõbusaga läbi ka pärimustunni ning Endel Kumm koos teiste kohalike pillimeestega loob matkalistele hea meeleolu.

Veel artikleid samast teemast »