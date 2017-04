Uudised

Salme noored said rahvariided prooviks kätte

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 19. aprill 2017. Salme põhikooli 7.–9. klassi kaheksast paarist koosnev segarahvatantsurühm on koos harjutada saanud vaid mullu sügisest, kuid see neid ei heiduta. FOTO: Valmar Voolaid Aasta algul saadi Salme põhikooli 7.–9. klassi segarühma neidudele toetust rahvariideseelikute-abude valmistamiseks.



Pärast pikka ootamist jõudsid seelikud umbes poolteist nädalat tagasi tantsijateni – eile toimunud teisel XII noorte tantsupeo ettetantsimisel vihtusid Salme noored juba, sära silmis, uutes rõivastes tantsida.



Salme põhikooli 7.–9. klassi kaheksast paarist koosneva segarahvatantsurühma juhendaja Merle Sillavee tõdes, et asja hakati ajama juba sügisel. “Kogusime raha ja otsisime infot, kuidas ja millised mustrid teha. Need on autentse, 100 aasta vanuse seeliku järgi tehtud,” oli tal hea meel.



Mandril kooti seelikute kangast paar kuud, sest nõudlus on seoses tänavusuvise laulu- ja tantsupeoga suur. Seejärel õmbles Saare Tekstiil need seelikuteks.

“Sai seelikuid proovitud ja paelu passitatud. Paelte valik on lai ja õiget leida oli päris keeruline,” nentis ta, lisades, et nõuga aitas sõrulaste pärimuskultuuri edendaja Mari Lepik.



Sillavee on oma tantsijatega väga rahul, eriti seepärast, et nemad on kõigest vaid mullu sügisest saati harjutada saanud. Suurem osa rühmi on aga juba 2015. aasta sügisest peoks valmistunud. Samas tunnistas Sillavee, et eks noortel ikka läheb vahel tants ka natuke sassi, aga kindlustunne suurele peole minekuks on olemas.



“Osa neist polnud ennem üldse rahvatantsu tantsinud. Ärevus oli sees ja kogu aeg võrreldi end teistega,” sõnas juhendaja.



XII noorte tantsupeo 7.–9. klassi segarühmade juhendaja Maido Saar ütles pärast eilset proovi, et praeguseks on tantsud selgeks õpitud ja vahepeal tuleks ka puhata. “Kui teil läheb ka sassi, siis sinna pole enam midagi parata – kõigil juhtub. Ka hobune vahel komistab oma nelja jala peal,” muigas ta.



Ühe segarühma noored esitavad neli tantsu: “Oige ja vasemba”, “Kadrid-Mardid” ja “Pärglipolka”. Viimased kaks on ekstra selle tantsupeo tarbeks loodud. Samuti on spetsiaalselt selleks korraks välja mõeldud ühistants “Kullakera kandjad”. Pärast pikka ootamist jõudsid seelikud umbes poolteist nädalat tagasi tantsijateni – eile toimunud teisel XII noorte tantsupeo ettetantsimisel vihtusid Salme noored juba, sära silmis, uutes rõivastes tantsida.Salme põhikooli 7.–9. klassi kaheksast paarist koosneva segarahvatantsurühma juhendaja Merle Sillavee tõdes, et asja hakati ajama juba sügisel. “Kogusime raha ja otsisime infot, kuidas ja millised mustrid teha. Need on autentse, 100 aasta vanuse seeliku järgi tehtud,” oli tal hea meel.Mandril kooti seelikute kangast paar kuud, sest nõudlus on seoses tänavusuvise laulu- ja tantsupeoga suur. Seejärel õmbles Saare Tekstiil need seelikuteks.“Sai seelikuid proovitud ja paelu passitatud. Paelte valik on lai ja õiget leida oli päris keeruline,” nentis ta, lisades, et nõuga aitas sõrulaste pärimuskultuuri edendaja Mari Lepik.Sillavee on oma tantsijatega väga rahul, eriti seepärast, et nemad on kõigest vaid mullu sügisest saati harjutada saanud. Suurem osa rühmi on aga juba 2015. aasta sügisest peoks valmistunud. Samas tunnistas Sillavee, et eks noortel ikka läheb vahel tants ka natuke sassi, aga kindlustunne suurele peole minekuks on olemas.“Osa neist polnud ennem üldse rahvatantsu tantsinud. Ärevus oli sees ja kogu aeg võrreldi end teistega,” sõnas juhendaja.XII noorte tantsupeo 7.–9. klassi segarühmade juhendaja Maido Saar ütles pärast eilset proovi, et praeguseks on tantsud selgeks õpitud ja vahepeal tuleks ka puhata. “Kui teil läheb ka sassi, siis sinna pole enam midagi parata – kõigil juhtub. Ka hobune vahel komistab oma nelja jala peal,” muigas ta.Ühe segarühma noored esitavad neli tantsu: “Oige ja vasemba”, “Kadrid-Mardid” ja “Pärglipolka”. Viimased kaks on ekstra selle tantsupeo tarbeks loodud. Samuti on spetsiaalselt selleks korraks välja mõeldud ühistants “Kullakera kandjad”.

Veel artikleid samast teemast »